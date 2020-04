Sztárcsapatok is érkeznek a hatvani csarnokavatóra

A Hatvani KSzSE elnöke a napokban vette át a 2,8 milliárd­ forint ­ráfordítással, jórészt kormányzati és taotámogatásból felépített új sportcsarnok kulcsát. Ezzel kilenc év munkája érett be az egyesületnél.

– A hivatalos megnyitót augusztus végére, rosszabb esetben szeptember elejére időzítenénk, ahová a tervek szerint a régió valamennyi klubja meghívást kap, továbbá országhatáron innen és túlról érkező sztárcsapatok is pályára lépnek – fogalmazott Antalóczy Péter. – A műszaki átadás-átvétel megtörtént, így már csak az maradt hátra, hogy az összes kulcsot lepróbáljuk, illetve elkészüljenek a szükséges jegyzőkönyvek. A feladat nagyságát jól példázza, hogy a csarnok bejáráshoz és ellenőrzéséhez másfél órára volt szükség. Élesítettük a riasztókat, kiegészülve a távfelügyeleti rendszerrel, valamint aktiváltuk a térfigyelő kamerákat is. Az ülések még hiányoznak a lelátóra, amelyek a világjárvány miatt késnek, továbbá reményeink szerint hamarosan elkészül a körforgalmat a csarnokkal összekötő út is. Ebben az esetben minden akadály elhárul a használatbavétel elől. A használatbavételi engedély megszerzése után, rövid próbaüzemet követően vehetik majd birtokba rajtunk kívül a hatvani lakosok is.

A Hatvani KSzSE férficsapata az NB I/B-ben, a nők az NB II.-ben szerepeltek újoncként a 2019/2020-as szezonban. Az edzőként Bárány Zsolt vezette férfiak óriási bravúrt végrehajtva a Keleti csoport negyedik helyén zártak, míg a Padla József által irányított hölgyek az Északkeleti csoport tizedik pozíciójáig jutottak. Az erősebbik nem képviselői számára a júniusig tartó rendkívüli időszakra húszszázalékos bércsökkentést vezetett be a klubvezetés, s az edzésmunkát továbbra is megkövetelik a játékosoktól.

– Már javában dolgozunk a jövő évi keret kialakításán, célkeresztben azok a játékosok, akiket szeretnénk a sorainkban tudni – folytatta Antalóczy Péter. – Elkezdtük a tárgyalásokat, legalább négy új játékos csatlakozhat a kerethez, s ugyanennyi távozik is. Nem titkoltan minőségi javulásra törekszünk a keretben.

Információink szerint a HE-DO B. Braun Gyöngyös NB I.-es csapatától több fiatal is érkezhet Hatvanba, akik az NB I/B-ben bontogathatják tovább szárnyaikat.