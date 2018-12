Tamás Tamás: higgyék el, nem egyszerű!

A Füzesabony fölénye megkérdőjelezhetetlen a női NB II Északkeleti csoportjában

– Hogy könnyű vagy nehéz ilyen csapatot irányítani? Higgyék el, nem egyszerű! – osztotta meg Tamás Tamás, a listavezető Juhász ‚99-Füzesabonyi SC trénere. – Egyénileg kiválóan képzett játékosok alkotják a keretet, akik egytől-egyig alkalmasak a vezérszerepre, de nem lehet mindenki egyszerre a pályán. Vékony mezsgye az amin lavírozva, megtaláljuk az arany közép utat. Elsősorban a csapat érdekeit kell szem előtt tartani. Eddig jól vesszük az akadályokat.

Meggyőző fölénnyel gyűjtögeti pontjait a füzesabonyi gárda, amely a jelenleg második Mátészalkát vendégként múlta felül (29–27), de a harmadik helyezett Vitka SE-t is tízgólos különbséggel (33–23) győzték le Lányi Gabrielláék.

– Hétről-hétre kamatoztatjuk, hogy magasabb osztályban is eredményesen szerepelt, nagy csatát megélt játékosaink vannak, s ez a tapasztalat aranyat ér – folytatta Tamás Tamás. – Leginkább ilyen tekintetben vagyunk sokkal a mezőny előtt. A családalapítás előtt álló Benedek Réka ugyan most kiesik a keretből, de úgy gondolom, házon belül is meg tudjuk oldani a pótlását.

Kétségkívül az FSC számít a bajnoki cím legfőbb várományosának, a hibátlan bajnokság azonban nem kis kihívás Nyakó Rozáliáék számára.

– Egyetlen botlás nélkül végig vinni egy ilyen sorozatot hatalmas bravúr lenne – vélekedett a tréner. – A hölgyekre egyébként is jellemző, hogy hullámzó a teljesítményük, ha egy-két ember bal lábbal ébred, borul az előzetes forgatókönyv. Ezzel persze számolunk, a bajnokság végéig szeretnénk megőrizni pozíciónkat.

A házi góllövőlista élcsoportja

63 gólos: Lányi Gabriella

61 gólos: Benedek Réka

41 gólos: Nyakó Rozália

36 gólos: Héjjas Tímea, Túróczy Rebeka

