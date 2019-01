Gyöngyösi futballhelyzet: „Tao-pályázatot sem adtunk be, akkor meg miről beszélünk!”

Az elnökségi tag szerint az elnök nem támaszkodik a vezetésre.

A Gyöngyösi AK elnökségének megosztottságát jelezte, hogy a decemberi közgyűlés nem érte el a célját. Szekrényes Tamás klubelnök az összejövetelt követően erről röviden már szólt, most pedig Belkovics Béla elnökségi tag fejtette ki a véleményét.

HIRDETÉS HIRDETÉS

– Kedves elnök úr! Mivel egy közgyűlésen vettünk részt, szeretném tájékoztatni, hogy a jelenléti ív, a levezető elnök és a közgyűlésen készült jegyzőkönyv szerint a Gyöngyösi AK 2018. december 19-én megtartott közgyűlése határozatképes volt – vágott bele Belkovics Béla. – Az, hogy érdemben nem tudott határozatokat hozni, az nem csak a döntéshozók felelősségét veti fel. A döntést hozók többsége átérezte annak súlyát, milyen patinás egyletről van szó, annak ellenére is, hogy a meghívóban szereplő első és második napirendi pontoknál elhangzott beszámolókat nem fogadta el, figyelembe véve azt a tényt, hogy tavaly ünnepelte alapításának 112. évfordulóját az egyesület. Azon viszont érdemes lenne elgondolkodni, hogy jóformán egy hónapon belül miért nem sikerült két alkalommal is az egyesületi közgyűlést úgy összehívni, megszervezni, hogy az teljes egészében tudott volna érdemi döntéseket, határozatokat hozni. Nem hiszem, hogy a döntéshozók felelőtlenül döntöttek a legutóbbi közgyűlésen, amikor az első és második napirendi pontok beszámolóját nem fogadták el.

Belkovics Béla kitért további részletekre is. Ezek szerint az első napirendi pontot a klub és a felügyelő bizottság 2017-es beszámolójának ismertetése és a mérleg elfogadása jelentette. Az elnökségi tag szerint viszont ennek a 2018-as év tavaszán kellett volna megtörténni, nem pedig 2018. decemberében.

– A beszámoló időpontja az alapszabályban foglaltakkal is ütközik, főleg úgy, hogy a könyvelőiroda a beszámolót és a mérleget az illetékes szervek részére május 31-én úgy küldte el, hogy azt az elnökség és/vagy a közgyűlés megtárgyalta és jóváhagyta volna – tette hozzá Belkovics. – Magam is nem egyszer kértem az elnök urat 2018-ban, hogy áprilisban vagy május tartsuk meg a közgyűlést. A 2017-es és a 2018-as költségvetést szintén nem fogadtuk el, mivel már a 2018-as évet kell zárni és a 2019-es év költségvetésének tervezetét kell készíteni. Az év során sajnos az elnök úr egymaga hozott döntéseket, nem támaszkodva az elnökségre, így születtek rossz döntések (szerződéskötés, öltözőház, lelátó, TAO, stb.). Az elnökség nagyobb bevonásával ezen gondok, hiányosságok elkerülhetők lettek volna.

Az elnökségi tag megemlítette azt a lapunkban közölt információt is, amely szerint az Eger SE-nek a 205 milliós, az MLSZ által jóváhagyott TAO-keretének nagyobb részét sikerült feltölteni. Ehhez gratulált az egrieknek, miközben a GYAK-nál…

– Mi nem is adtunk be tao-pályázatot! Akkor miről is beszélünk? Itt van az a pont, amikor visszapattant a labda az elnök úr térfelére. Csak nehogy öngólt rúgjon! A közgyűlés előkészítése, rendezése a szervezőktől is nagyobb felelősségvállalást követelt volna. Az elnöki tisztségre történő jelöléstől a másik jelölt nem lépett vissza, csak a közgyűlésen kialakult helyzet miatt a jelöltségét függesztette fel a belső viszonyok rendezéséig, mivel a harmadik napirendi pontra nem került sor. Ez lett volna a tisztségválasztás. Azt bővebben is ki lehetett volna fejteni, a 2019-es év első felében miből áll egyesületünk bevételének nyolcvan százaléka, mert az a pénz a biztos, amely klub számláján szerepel… Ezen sorok kiegészítésével lett volna teljes az elnök úr közlése a közgyűlésről, és akkor a labda sem pattog sehol. Részemről az ügyet lezártnak tekintem, ugyanis nem sok idő van február 28-ig, az egyesület ügyeinek rendezésére és a közgyűlés megtartására, hogy az érdemben is eredményes legyen, és méltóan ünnepelje az egyesület alapításának 113. évfordulóját akár régi, akár új tisztségviselők irányításával – zárta szavait Belkovics Béla.

Elnöki szavak a közgyűlést követően

– Sajnos a döntéshozók közül többen nem érezték át a súlyát annak, milyen patinás egyletről van szó, emiatt nem lehetett határozatképes az összejövetel. Most az utánpótlás edzők térfelén pattog a labda – fogalmazott a GYAK elnöke a december 19-i közgyűlést követően lapunknak. Szekrényes Tamás szerint nem mindenki volt tekintettel arra, hogy idén 113. születésnapját ünnepli a klub, amelyet a jelenlegi vezetés irányít úgy, hogy a testületnek új alapszabályt kell kidolgozni február 28-ig, amikor sor kerülhet a tiszújításra.

– Januárban mindenki megkapja az elmaradt bérét és a jövő félév azért is biztató, mert tervezett bevételeink 80 százaléka akkorra várható – fűzte hozzá Szekrényes Tamás.

Saját magát nevezte volna ki!?

Belkovics Béla a felnőtt csapat szakmai igazgatójának, dr. Ördög Istvánnak a lemondásával kapcsolatosan ezt közölte. – Ha jól tudom, arról a tisztségről mondott le, amelyre ő nevezte ki saját magát vagy pedig egy „óvatlan pillanatban” az elnök úr nevezte ki. A 2017. február 15-én tartott elnökségi ülés jegyzőkönyvében az szerepel, hogy a klubvezetés dr. Csomós Tamást a 2016/17-es bajnokság végéig megbízza a szakosztályvezetői feladatok ellátásával. Ez főleg az utánpótlás területére igaz, míg a felnőtt csapathoz szakosztályvezetőként dr. Ördög István kap megbízatást a szezon végéig. Tudomásom szerint más jegyzőkönyv nem készült a nevezett személy kinevezésével kapcsolatosan.

HIRDETÉS HIRDETÉS