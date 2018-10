Tárkányban sem fékezett az Energia

Öt mérkőzést rendeztek szombaton a megyei I. osztályú bajnokság 8. fordulójában.

FELSŐTÁRKÁNY–ENERGIA SC GYÖNGYÖS 0–1 (0–0)

Felsőtárkány, 110 néző. V.: Várallyay Miklós (Lovas N., Király Z.).

FELSŐTÁRKÁNY: Csák L. – Tanner T. (Szklenár N., 79.), Ötvös O., Kálmán R., Jacsó A., Kollár B., Kálmán J., Madarasi M., Balázs L., Zsély B., Orlóczki K. Edző: Balázs Tihamér.

ENERGIA: Iváncsik N. – Rafael B., Galó D., Bartha B., Gulyás K., Gedei Á. (Tóth L., 46.), Csoszánszki D. (Arday R., 90.), Géczki R. (Péntek D., 46.), Antal L. (Bencsik G., 46.), Marosi J. (Adorján G., 67.), Timon L. Edző: Nagy Gábor.

GÓL: Adorján G. (71.).

KIÁLLÍTVA: Péntek D. (89.).

JÓK: Kálmán R., Kollár B., Orlóczki K., Kálmán J., ill. Bartha B., Rafael B., Galó D., Bencsik G., Adorján G.

BALÁZS TIHAMÉR: – Nem volt benne a vereség, de már annak is örülök, hogy 11-en be tudtuk fejezni a mérkőzést. Több játékosnak sérülten kellett végig játszani a mérkőzést. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk és még leszünk a hátralévő mérkőzéseken.

NAGY GÁBOR: – Felsőtárkányban mindig nagyon nehéz nyerni, nekünk ezúttal sikerült, pedig nagyon kevés helyzetünk volt.

FÜZESABONY–HEVESI LSC 1–1 (1–1)

Füzesabony, 90 néző. V.: Pádár Szabolcs (Forgó Zs., Bodó I.).

FÜZESABONY: Dósa A. – Boros D., Pataki V., Póka T. (Szabó Á., 83.), Sebe M., Nagy B., Fügedi T., Eötvös M., Kövér V., Bartók B., Antók M. Edző: Bocsi Zoltán.

HEVES: Horváth P. – Váradi Z., Somodi K. (Fejes L., 77.), Szabó G., Pusoma P., Csőke B., Budai I., Ádám P., Vernyik D. (Besenyei F., 50.), Ludányi N., Korsós M. (Bezzeg P., 93.). Játékos-edző: Besenyei Ferenc.

GÓL: Bartók B. (22.), ill. Csőke B. (76.).

KIÁLLÍTVA: Boros D. (72.), ill. Ádám P. (85.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. senki.

BOCSI ZOLTÁN: – Iksz.

BESENYEI FERENC: – Alacsony színvonalú mérkőzésen több lehetőséget dolgoztunk ki, viszont a végjátékban pontatlannak bizonyultunk. Ezért nem érdemeltünk győzelmet.

MAKLÁR–BERG SYSTEM EGER SE II 1–3 (0–0)

Maklár, 80 néző. V.: Tóth Márton (Bodnár Á., Zádori D.).

MAKLÁR: Tiszolczki L. – Tóth J. (Bódi R., 66.), Kovács Z. (Trembeczki M., 69.), Farkas Cs., Molnár T. (Kaknics L., 82.), Hajdu Zs., Váradi M. (Darmos M., 46.), Szőllősi R., Vojtekovszki M., Besenyei R., Bánka B. Edző. Sipos Lajos.

EGER: Korsós I. – Dóczi I., Bálint Cs., Lehóczky Zs. (Jakab L. R., 76.), Kovács D., Lázár L., Kovács G. (Barta K., 89.), Molnár A. (Nyilas L., 87.), Fodor G., Czéh M., Palágyi M. (Grassi U., 89.). Játékos-edző: Szabó Béla.

GÓL: Bódi R. (73.), ill. Lehóczky Zs. (60.), Kovács G. (75.), Czéh M. (90.).

Jók: senki, ill. Fodor G. (a mezőny legjobbja) és az egész vendégcsapat.

SIPOS LAJOS: – Átmentettük a múltheti formánkat. Védekezésben és támadásban sem valósítottuk meg az eltervezetteket, mély kúta estünk. Egyesek teljesítménye nem ütötte meg a megyei I. osztály szintjét, amin ideje elgondolkodni. Én kérek elnézést a kilátogató szurkolóktól.

SZABÓ BÉLA: – Mezőnyfölényünk végre gólokban is megmutatkozott. Remek játékkal és csapatmunkával sikerült köszönteni Kuksit a születésnapján! Isten éltessen barátom még nagyon sokáig a pályán! Gratulálok a csapatnak!

BORSODNÁDASD–MARSHALL-ASE 3–2 (2–1)

Borsodnádasd, 50 néző. V.: Tóth Zoltán (Dajkó T., Palásti K.).

BORSODNÁDASD: Tarjányi M. – Tankó D., Kertész B., Ambrus B., Tóth M. (Gyárfás G., 88.), Kiss S., Gáspár E. (Kriston Á., 85.), Szabó S., Papp A. (Biró L., 46.), Obbágy T. (Makó B., 77.), Török R. Játékos-edző: Gyárfás Gábor.

ANDORNAKTÁLYA: Bajzát D. – Jacsmanik A. (Bárdos B., 46.), Kaszás N., Szabó L., Mohácsi G., Sárosi G., Nagy L., Megyeri T., Nagy V. (Trungel K., 64.), Esztergomi Á., Nyikes N. Edző: Szabó László.

GÓL: Tóth M. (28., 43.), Kertész B. (63.), ill. Sárosi G. (36.), Megyeri T. (75.).

JÓK: Tarjányi M., Kertész B., Tóth M., Obbágy T., ill. senki.

VINCZE LÁSZLÓ szakosztályvezető: – Az akarat, a szív és az egymásért való küzdeni tudás volt a döntő. Ahogy a Hírlap pénteken megírta, csapatunkat leírni még továbbra sem szabad.

SZABÓ LÁSZLÓ: – Gratulálok a hazai csapatnak.

LŐRINCI–BESENYŐTELEK 2–2 (1–0)

Selyp, 80 néző. V.: Szigetvári Zsolt (Kovács B., Májer K.).

LŐRINCI: Gedei K. – Tóth P. (Balla Z., 99.), Benedek D. (Nyisztor D., 58.), Székesi Á., Ágói Z., Gódor Á. (Héder N., 77.), Szebenyi J. (Kecskés M., 77.), Tatár R., Oláh Á., Bartók P., Less T. Edző: Győri Zoltán.

BESENYŐTELEK: Bukta K. – Dalnoki G. (Horváth I., 47.), Vass I., Urbán P., Szécsi D., Gyurcsik M., Mester T. (Ragó T., 58.), Kaló Á., Pálfalvi A., Maksó L., Pelyhe Cs. Edző: Nagy Endre.

GÓL: Less T. (12.), Székesi Á. (106.), ill. Dalnoki G. (47.), Vass I. (49.).

JÓK: Less T., Székesi Á., Gedei K., ill. Maksó L., Gyurcsik M., Dalnoki G., Urbán L.

A mérkőzés 50. percében Ragó Tamás egy ütközés után rosszul érkezett a földre. Az esetet követően a labdarúgó eszméletét vesztette, majd mentővel kórházba szállították. Emiatt majd’ 20 percet állt a játék.

GYŐRI ZOLTÁN: – Két rúgott góllal egy ilyen mérkőzést nekünk le kell hozni hazai pályán. Vezettünk, irányítottuk a játékot az első félidőben, de igazi helyzetig ritkán jutottunk el a jól tömörülő vendégek ellen. A másodikban két hibánkból négy perc alatt kaptunk két gólt. Innentől kezdve teljesen átalakult a mérkőzés, rohantunk az eredmény után, a nagyobb helyzeteket kihagytuk, aztán egy átlövésből sikerült egyenlíteni. Összességében van egy pici hiányérzetem, de igazságos eredmény született, hiszen a vendégek nagyszerűen kontráztak a második játékrészben.

NAGY ENDRE: – Sikerült ragyogóan megvalósítani amit elterveztünk. Ültek a kontráink és egy jó meccset játszottunk egy jó csapat ellen.

Vasárnap, 15.00: Gyöngyöshalász–FC Hatvan, Egerszalók–Pétervására, Heréd–Bélkő SE-Bélapát.