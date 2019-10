Tekeres SK: éremszüret 16 medállal

Romániában, a Nyírségben és Alföldön is szerepeltek az abasári klub karatékái.

A 2019-es őszi szezont is sikerekkel kezdte a Shihan Tóth Attila 5. danos mester irányíta Tekeres SK csapata. Az abasári klub karatékái ugyanazon napon két helyszínen Nagyszebenben és Karcagon is képviselték az egyesületet. Az eredmények eléréséhez Besenyei János (1. kyu) és Kismárton József (2. dan) edzői munkájára, továbbá az Active SE nyújtotta kondicionális kiegészítésekre is szükség volt. A nevezési díjat az abasári önkormányzata biztosította, a csapat legnagyobb támogatója pedig Bott Hungária Kft.

Az abasári klub versenyzőinek helyezései

Nemzetközi verseny, Nagyszeben (Románia), 13 ország, 350 induló

FORMAGYAKORLAT:

1. Nehéz Nóra

3. Bodó Anita, Besenyei Adrienn

KÜZDELEM:

1. Csivincsik Adél, Besenyei Adrienn

2. Csivincsik Laura

19. Nagykun-kupa, Karcag (170 induló)

KÜZDELEM:

1. Nagy Levente

3. Fricz József Levente

FORMAGYAKORLAT:

2. Besenyei Noémi

6. Nyíradony-kupa (200 induló)

KÜZDELEM:

1. Csivincsik Laura

2. Besenyei Adrienn

2. Csivincsik Adél

2. Jancsovics Levente (2x)

2. Kismárton Dániel

3. Vajner Vivien (első versenyén)

FORMAGYAKORLAT:

1. Besenyei Adrienn

2. Kismárton Zoltán

Bodó Anita pedig sikeres bírói vizsgát tett.