Téli-kupa: négyen hiba nélkül

Hatpontos a Recsk, a JVSE, az Energia SC és a Felsőtárkány.

Két fordulót követően négy csapat áll hibátlan mérleggel a Téli-kupa nagypályás műfüves tornán. De vegyük sorba!

A megye III.-as recskiek magasabb osztályban szereplő ellenfeleket utasítanak maguk mögé az egyetlen ötfős csoportban. A tavalyi döntős, előzőleg pedig győztes jászárokszállásiak idén is igazolják, hogy jelentős játékerőt képviselnek, miként ugyanebben a négyesben az Energia SC is mindkét vetélytársával szemben hozta a kötelezőt. A felsőtárkányiak simán menetelnek, aligha kérdés, hogy kiemelkednek a csoportjukból. A D jelű kvartettben a besenyőtelkiek megelőzik az Eger SE gárdáját is, viszont ez a kép azért csalóka, mert a megyei I.-ben éllovas megyeszékhelyiek ezzel a sorozattal párhuzamosan edzőmeccseket is játszanak, így fordulhatott elő például az, hogy az első játéknapon az ESE II adta a pályára lépő gárda nagy részét. A Vígh Ferenc irányította együttes szerdán az NB III.-as Balassagyarmatot fogadja a Felsővárosi sporttelepen, de nem az előzőleg megadott 16 órakor, hanem 15 órás kezdéssel.

Egyértelműen az E csoportban a legkiegyensúlyozottabb a mezőny, ahol a Gyöngyöshalász, Heves, Lőrinci, Markaz négyes valamennyi tagja egy-egy győzelemmel várja a hétvégi folytatást az MLSZ megyei igazgatóságának rendezvényén.

A csoport

1. Recsk 2 2 – – 10-1 6 2. Gyöngyössolymos 2 1 1 – 5-2 4 3. MSE-Mátraballa 2 1 – 1 4-4 3 4. Bélapátfalva U19 2 – 1 1 2-5 1 5. Abasár 2 – – 2 0-11 0

B csoport

1. JVSE-Rosenberger 2 2 – – 16-2 6 2. Energia SC 2 2 – – 11-2 6 3. Domoszló 2 – – 2 2-9 0 4. Petőfibánya 2 – – 2 2-18 0

C csoport

1. Felsőtárkány 2 2 – – 16-1 6 2. Bélapátfalva 2 1 – 1 3-9 3 3. Marshall-ASE 2 1 – 1 5-12 3 4. Borsodnádasd 2 – – 2 5-7 0

D csoport

1. Besenyőtelek 2 1 1 – 10-7 4 2. Eger SE 2 1 – 1 3-3 3 3. Füzesabony 2 1 – 1 6-7 3 4. Egerszalók 2 – 1 1 4-6 1

E csoport