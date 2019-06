Tíz ostorosi nyolc medált vitt Örkényből

Hiába egy nagyobb előny, az emberi tényezőket nem lehet kiszámítani.

Öt aranyéremmel tértek haza az Ostorosi SE versenyzői a 3D GP-sorozat Örkényben rendezett 2. második fordulójáról. Racskó Gyula edző tíz indulót nevezett a kétnapos megméretésre, ahol csapatépítés címén szalonnasütést is beiktattak a programba. Az íjászok technikás, jól megépített pályát lőhettek végig, bár a legkisebbeknek mindig okoz némi meglepetést, hogy a GP-sorozatban más versenyekhez képest nagyobb távokat kell lőni, ám így is sikerült helytállniuk.

Ezúttal is érvényes volt a sportág egyik jellegzetességeként, hogy hiába egy nagyobb előny, az emberi tényezőket nem lehet kiszámítani. Így történhet, hogy az ötödik helyről is lehet harmadik helyezést elérni és 30 pontos vezetésből is lehet az utolsó veszsző a döntő. Ettől is csodálatos az íjászat.

Az ostorosiak eredményei

ELSŐ HELYEZÉS – kategória

Gyenge Ádám – TRRB mini fiú

Tóth Abigél – BB gyerek lány

Mákos Milla – TRRB gyerek lány

Gyenge Adrián – TRRB gyerek fiú

Grenerczy Anna – TRRB kadett lány

MÁSODIK HELYEZÉS

Kiss Gellért – TRRB mini fiú

Hegedüs Márk – TRRB gyerek fiú

HARMADIK HELYEZÉS

Racskóné Ribárszki Orsolya – TRRB felnőtt nő