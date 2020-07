Tizenöt Heves megyei csapatunk ezt játszotta a hétvégén

NB III.-as megyénkbeli csapataink közül a hatvaniak és a gyöngyösiek négygólos meccset játszottak a hétvégén a felkészülés jegyében. Az Eger SE azonban mérkőzés nélkül maradt, mert Rimaszombatban az eső meghiúsította a pályára lépést.

A hatvaniak – a teszten lévő gyöngyösi hálóőrrel, Halasi Ádámmal a kapuban – az NB III.-as újonc tiszafüredieknél játszottak döntetlent, ahol tíz játékos érkezését jelentették be, köztük a DVSC-től igazolt korábbi kilencszeres válogatott védőt, a 39 éves Mészáros Norbertet.

A Gyöngyösi AK gárdája az FTC II. otthonában hét közben elszenvedett 10–0-s vereség után a Pest megyei I. osztályban szereplő, immár Hevesi Tamás vezényelte gödöllőieknél ikszelt. A GYAK honlapjának beszámolója szerint „Az látszott a fiúkon, hogy akarnak, és a szerdaihoz képest gyengébb ellenféllel szemben bátrabban játszanak, és dominálnak is a mezőnyben. Nincs még kész a csapat, és a sérülések, illetve strandfocistáink elfoglaltsága miatt nem mutattuk meg igazi tudásunkat, amihez persze egy új játékrendszer kipróbálása is hozzájárulhatott, no meg a nem éppen jó állapotban lévő műfüves pálya is.”

A félbeszakított 2019/2020-as idény Heves megyei első helyezettje, a Lőrinci VSC Nógrád megyei ellenfelet fogadott. A Bódis Barna edzette LVSC magabiztosan győzte le a játékos-edzőként Romhányi Tamás vezette karancslapujtőieket, noha különböző okok miatt Oláh, Zöldi, Tóth P., Tari, Nyerges és Héder hiányzott. Mindeközben például Joko Junior Zidane is azok sorát gyarapítja, akik jó eséllyel pályáznak arra, hogy nyártól Lőrinciben szerepeljenek. A 19 éves támadó a REAC Sportiskola SE U19-es gárdáját erősítette eddig, amely együttes legutóbb az MLSZ III. osztályú Közép B U19-es bajnokságában az élen zárt. A rákospalotaiaktól többen is érkezhetnek, a Pétervására SE-től pedig a Sulcz Márió, Nyerges Krisztián, Szilágyi Ádám trió már meg is állapodott az LVSC vezetőivel. Távozóként a következő hat név szerepel a listán: Bartók Péter (Atkár), Tatár Roland, Fekete Bence (mindkettő Energia SC), Szanku Kristóf (Tiszafüred), Kotka Róbert (?), Mészáros Dániel (?).

Hármas torna helyszíne volt Besenyőtelek, ahol az 1×45 perces mérkőzések nyitányán a házigazdák nem bírtak a megyei kettes domoszlóiakkal, akik a folytatásban alulmaradtak a Gyöngyöshalásszal szemben. A döntőnek beillő meccsen a besenyőiek egygólos különbséggel múlták felül a halászi együttest.

Az Egerszalók SE csapata a Véber György vezette Fővárosi Vízművek SK vendégeként játszott edzőmeccset a hétvégén. Sivák Sándor együttese egygólos vereséget szenvedett a a BLSZ I. osztályban szereplő fővárosiaknál.

A hétvégi mérkőzéseken:

TISZAFÜRED–FC HATVAN 2–2 (0–2)

FCH: Halasi – Purzsa, Labát, Gubacsi, Karácsony – Mundi, Bartók, Kitl K., Fellner, Szabó R., Szabó D. Cserék: Bajkán, Bárkányi, Gál, Simó, Lukács, Simon M., Bogdán, Fülöp, Tajti B.

GÓL: Barna, Csikós., ill. Kitl K., Fellner.

LŐRINCI–KARANCSLAPUJTŐ 4–0 (1–0)

LVSC: Gedei – Parragi, Gulyka, Híves, Klement – Sulcz, Székesi – Ágói, Szilágyi Á., Joko Junior Zidane – Kerek N. Cserék: Bódi K., Tusor D. – Palaticzky Á., Bakti, Jobbik, Gidály, György F.

GÓL: Kerek N. 2, Székesi Á., György F.

További eredmények:

Gödöllő–Gyöngyösi AK 2–2 (0–1)

Gól: Pölöskei, Árvai

Besenyőtelek-Erőss út–Domoszló 1–1

Gól: Baji Á., ill. Szabó D.

Gyöngyöshalász–Domoszló 3–0

Gól: Vidra 3

Besenyőtelek-Erőss út–Gyöngyöshalász 3–2

Gól: Jónás 2, Molnár A., ill. Kiss I., Jurecska.

Bélkő SE–Maklár 6–2 (3–0)

Gól: Érsek M. 3, Bársony, Molnár R., Czakó, ill. Kovács II. Z., Szilágyi B.

Felsőtárkány–Eger SE II. 3–1 (2–0)

Gól: Csikos M. Lakatos M., Balázs L., ill. Halász

Pásztó–Heréd 1–3 (0–2)

Gól: Fótos 2, Tari

Mezőkeresztes–Füzesabony 7–2

JVSE-Rosenberger–Heves 1–0

Fővárosi Vízművek SK–Egerszalók 1–0

Zagyvaszántó–Palotás 4–6