To Nhat Minh nyert a 43. Agria Sakkfesztiválon

A B-csoport küzdelmeit Barabás László nyerte a hevesi megyeszékhelyen rendezett viadalon.

– A leginkább esélyesnek tartott Hajnal Zoltán nemzetközi mester végül a tizedik helyen fejezte be a versenyzést – fogalmazott az ünnepélyes eredményhirdetést követően a szervezők nevében Rauch Ferenc. – Még mielőtt azt gondolnák, hogy kipécéztem magamnak Zolit, ezzel csak azt szeretném érzékeltetni, hogy mennyire kiegyenlített küzdelem zajlott. Előzetesen csak merész jóslatokba bocsátkozhattunk a végső sorrendet illetően, aztán az asztalnál máshogy alakultak a mérkőzések.

Az idén kilenc fordulós svájci rendeszerben lebonyolított 43. Agria Sakkfesztiválon a hetvenkilenc főt számláló mezőnyt két részre osztották, elkülönítve ezzel a 1900 fölötti és alatti FIDE-értékszámmal bíró versenyzőket. – A távol-keleti felmenőkkel rendelkező, de magyar állampolgárnak számító To Nath Minh sikere egyértelmű meglepetés, még azzal együtt is, hogy tapasztalt versenyzőnek számít – folytatta Rauch. – Hozzá hasonlóan Vladiszlav Tiba is azon sakkozók táborát gyarapítja, aki korábbi győztesként ezúttal is a legjobbak között zárt. Külön jutalmaztuk Káposztás Miklós nemzetközi mestert, aki az Agria Sakkfesztiválok leghűségesebb versenyzőjeként az eddigi 43 fellépés során mindössze egyszer hiányzott.

A dobogósok

A-CSOPORT: 1. To Nhat Minh, 2. Vanczák Tamás, 3. Andrij Vachylia.

Legjobb női versenyző: Demeter Dorina, Kassay Lilla

Legjobb 16 éven aluli: Leszkó Bence

Legjobb 60 év feletti: Csala Imre.

B-CSOPORT: 1. Barabás Tibor, 2. Kiss László, 3. Tóth István

Legjobb 14 éven aluli: Vladiszlav Gurkovszkij