Több száz plüssállattal lepték meg a beteg gyerekeket az egri kézisek

Beteg gyerekek mindennapjait könnyítheti meg az a több száz plüssjáték, amely az egri kézilabdás közösség jóvoltából került a megyeszékhelyi kórház gyermekosztályára.

Ezt ne hagyja ki! Készülj velünk az ünnepekre! Készítsd el a legjobb recepteket!

Egy-egy síró, nyöszörgő gyerekhang már sejtette az osztály lakóinak bánatát, de annál szívet melengetőbb érzést jelentett, amikor kíváncsi, csillogó szemű gyerekek kezdték fürkészni az asztalokra pakolt ajándékokat.

Az egri Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Csecsemő, Gyermekgyógyászati és Neonatológiai osztályán dolgozok rendkívül hálásak voltak és nagy örömmel fogadták a felajánlást. Az Egri Kézilabda Szurkolók Egyesülete és az SBS-Eger közös adománygyűjtő akciója minden előzetes várakozást felülmúlt: százat is meghaladta azon plüssök száma, amelyek új gazdára találtak.

Ki ne emlékezne az év utolsó hazai bajnoki mérkőzésére, amikor a korábbi felhívásnak eleget téve egyetlen szurkoló sem érkezett üres kézzel a Kemény Ferenc Sportcsarnokba. A kezdés előtt pályára repülő plüssöket szorgos gyerekkezek gyűjtötték össze, hogy aztán gondosan bedobozolva, karácsony előtt a megfelelő helyre érkezzen. S hogy valóban a legjobb helyre és gazdára talált, afelől kétség sem lehet!

– Évről-évre, jellemzően karácsony előtt, civil szervezetektől nagyon sok felajánlás érkezik, de ez a rengeteg ajándék minden várakozásunkat felülmúlta – fogalmazott meghatottan dr. Mátrai Zsolt főorvos. – A betegek nevében is nagyon hálásak vagyunk, sok pici gyerek arcára sikerült mosoly csalni. A plüss játékok segítenek a kis betegeknek hogy elfelejtsék a bajukat, s általuk talán a gyógyulásuk is rövidebb időt vesz igénybe.

Az SBS-Eger NB I-es férfi kézilabda-csapatának játékosai nem először vesznek részt különböző jótékonysági akciókban. Ősszel már a gyöngyöshalászi Papamaci Árvái Alapítvány javára is gyűjtöttek, legutóbb pedig az egerszóláti Jótékonysági Mikulásfutáson járultak hozzá tartós élelmiszerekkel az esemény sikeréhez.

– A társaim nevében is mondhatom, kiemelten fontos feladatnak tartjuk a társadalmi a szerepvállalást, ezért mindig nagyon örömmel veszünk részt a hasonló kezdeményezésekben – osztotta meg az SBS-Eger csapatkapitánya, Kiss Gergő. – Ezzel is szeretnénk példát mutatni, s mindenkit arra buzdítani, hogy ha bármilyen módon tud, akkor segítsen a nehéz sorsú, bajba jutott társaikon. Mi évről-évre így teszünk, ami felemelő érzés. Ezúton is szeretnénk mindenkinek boldog, békés karácsonyt kívánni!