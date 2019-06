Top százba lépett a 19 éves egri nagymester

A tervek között most már a 2700-as ponthatár elérése szerepel.

Június elsejétől hivatalosan is a világ top száz sakkozója közé tartozik Gledura Benjámin. Az Egerben élő nemzetközi nagymester 2654 Élő-pontja a 96. helyet jelenti a legjobbak között.

– Ezért edzettem az elmúlt években, az jelentette a motivációt, hogy érjem el a 2650 pontot és akkor felkerülök a százas listára – mondta Gledura Benjámin a Heolnak. – Az idei versenyeim jól sikerültek, ezeknek köszönhetően gyarapodtak az egysége annyira, hogy beléphettem százba.

A 19 éves sakkozó az év elején a sakkvilág elitmezőnyét felvonultatta Tata Steel Chess 2019 nevet viselő nemzetközi körversenyen öt győzelmet aratott, hétszer remizett és csupán a végső győztes Vladiszlav Kovalevtől kapott ki. Teljesítményével 13 világranglista-pontot szerzett, így pontjai száma február elsején 2628-ra szaporodtak. Márciusban aztán a Szkopjéban rendezett 20. sakk Európa-bajnokságon tizenkilencedikként kvalifikálta magát a vk-ra. Később a junior csb is jól alakult számára és a kihívás bőven jut az év további részére is, miközben jelentős változás következik be az életében.

– Ösztöndíjat kaptam St. Louisba, így a Webster Egyetem hallgatójaként folyatom tanulmányaimat ott, ahol Polgár Zsuzsának köszönetően az Egyesült Államok legerősebb egyetemi sakkcsapata szerepel – közölte Benjámin. – A keretet 10–12 olyan fiatal alkotja, akik 2600 fölötti Élő-pontszámmal rendelkeznek. Ez egyben azt jelenti, hogy az USA-ból kell majd visszatérni a szeptemberi világkupára, a válogatott csapat Eb-re, és még néhány versenyre. Ezeket megelőzően vár rám online viadal és a magyar rapid bajnokság is.

A tervek között most már a 2700-as ponthatár elérése szerepel, amelyet két-három éven belül szeretne elérni a junior világranglista ötödikje. Ha az összejön, például a verseny-meghívások száma is megnő, igaz, ezekből már eddig sem volt hiány.

A top száz élmezőnye – Élő-pont

1. Carlsen (norvég) 2871,8

2. Caruana (amerikai) 2822,8

3. Ding Liren (kínai) 2803,4

4. Mamedyarov (azeri) 2779,5

5. Giri (indiai) 2779,0

6. Nyepomnyascsij (orosz) 2775,0

…24. Rapport (magyar) 2735,0

…52. Almási (magyar) 2687,0

…68. Berkes (magyar) 2675,0

…71. Lékó (magyar) 2674,0

…96. Gledura (magyar) 2654,0