Ubornyák is koronavírusos, nem utazhat a válogatotthoz

A gyöngyösi irányító játékos mellett a szövetségi kapitány is a járvány áldozatául esett.

A válogatott meghívó ellenére Ubornyák Dávid nem lehet ott az egyiptomi világbajnokságra készülő magyar férfi válogatott jövő vasárnapig tartó összetartásán. A HE-DO B. Braun Gyöngyös NB I-es csapatának 22 éves irányító játékosa pozitív koronavírus-tesztet produkált.

Gulyás István szövetségi kapitány szervezetében szintén kimutatták a fertőzést, a szakember távollétében Chema Rodríguez és Nagy László irányítják majd a nemzeti együttest a november 4-i veszprémi magyar–spanyol, illetve a november 7-i eszéki horvát–magyar Eurokupa-találkozókon. A szintén gyöngyösi Hegedüs Márk zöld jelzést kapott, a 28 éves beálló öt év után öltheti ismét magára a címeres mezt.

– Nagyon sajnálom, hogy nem lehetek ott a csapattal, hiszen január óta nem tudtunk együtt dolgozni, most pedig így hozta az élet, hogy éppen a válogatott hét előtt fertőződtem meg – fogalmazott Gulyás István szövetségi kapitány az mksz.hu-n. – A kollégákkal, Chema Rodríguezzel és Nagy Lászlóval mindent átbeszéltünk, és folyamatos telefonkapcsolatban vagyunk. Az összetartás szakmai programját már korábban rögzítettük, így a munka a terv szerint folyik majd. Az állapotom megfelelő, súlyos tüneteim nincsenek, de természetesen az előírásokat betartva karanténban kell maradnom.

A most rajtoló és május elejéig tartó Eurokupában rendszerint azok a csapatok indulnak, amelyek már kijutottak a következő Európa-bajnokságra, ezért nem vesznek részt a selejtezősorozatban. A magyarok a szlovákokkal együtt házigazdái lesznek a 2022-es tornának, így a kontinensbajnoki címvédő spanyolokkal, valamint a legutóbb ezüstérmes horvátokkal játszanak az európai szövetség versenysorozatában. A szlovák válogatott ugyanakkor hivatalos honlapján adta hírül, hogy a járványhelyzetre való tekintettel nem játsszák le a horvátok és a spanyolok elleni Eurokupa-találkozót, és az összetartás is elmarad, ahová az egri Simon Machac és a gyöngyösi Lubomir Duris is meghívást kapott. Peter Kukucka szövetségi kapitány interjúban elmondta: a csapatkapitány Duris is pozitív koronavírus-tesztet produkált.

A MAGYAR VÁLOGATOTT 20 FŐS KERETE

KAPUSOK: Bősz Dániel (Balatonfüredi KSE), Mikler Roland (Mol-Pick Szeged), Székely Márton (Telekom Veszprém)

JOBBSZÉLSŐK: Bujdosó Bendegúz (FTC), Tóth Ádám (Dabas VSE)

JOBBÁTLÖVŐK: Leimeter Csaba (Csurgói KK), Máthé Dominik (Elverum, norvég), Ilic Zoran (Orlen Wisla Plock, lengyel)

IRÁNYÍTÓ: Hanusz Egon (Csurgói KK)

BEÁLLÓK: Hegedűs Márk (HE-DO B. Braun Gyöngyös), Rosta Miklós (Mol-Pick Szeged), Szűcs Bence (Balatonfüredi KSE)

BALÁTLÖVŐK: Bodó Richárd (Mol-Pick Szeged), Borsos Tamás (Csurgói KK), Ligetvári Patrik (Telekom Veszprém), Szita Zoltán (Orlen Wisla Plock), Varga Márton (Balatonfüredi KSE)

BALSZÉLSŐK: Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE), Kovacsics Péter (FTC)