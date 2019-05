Ugródeszkát kínál az egri klubvezetés

A korábbi koncepciótól eltérő, új elgondolás alapján alakítja ki a jövő évi játékoskeret az egri klubvezetés. A döntés egyrészt anyagi megfontolásból, másrészt a magyar kézilabda érdekeit szem előtt tartva született.

– Az NB I-ben való bennmaradás már szinte biztosra vehető. Fellélegezhetnek?

– Rendkívül viszontagságos szezon végéhez közelítünk, ahol a csapat mellett a klub valamennyi munkatársa erőn felül teljesített – válaszolt a DVTK-Eger szakmai igazgatója, Szabó Péter. – Az ördög sosem alszik, matematikailag még ledolgozható a mögöttünk lévő csapatok hátránya, de a realitás azt mondatja, hogy a Vecsés mellett nem mi leszünk a másik kieső.

– Az elmúlt időszak azonban nemcsak a játékosokat, hanem érezhetően a klubvezetést is komoly feladat elé állította. Hogyan veszik az akadályokat?

– Nem túlzás ha azt állítom, hogy ebben a szezonban szinte hétről-hétre változtak a felvázolt lehetőségek, a folyamatos útkeresés pedig az egész évre rányomta a bélyegét. Az egyesület évek óta alulfinanszírozottsággal küzd, az orvoslása érdekében igyekszünk minden lehetőséget megragadni. Bízunk abban, hogy az elmúlt években komoly közösségi programmá avanzsált teltházas mérkőzések, a mintegy háromszáz fős helyi utánpótlás-bázis vonzó befektetési lehetőséget jelent.

– Ez a folyamat mennyiben határozza meg a csapat jövőjét?

– Új koncepció mentén igyekszünk kialakítani a 2019/2020-as bajnoki keretet. A döntés egyrészt anyagi megfontolásból, másrészt a magyar kézilabda érdekeit szem előtt tartva született.

– Beavatna a részletekbe?

– Több olyan játékostól is el kell köszönjünk, akik az elmúlt években rengeteget tettek a klubért. Hegedüs Márk Gyöngyösre igazolása már napvilágot látott, s az országos sajtóban az is megjelent, hogy Takács Bence és Vaskó Péter Komlón folytatja pályafutását. El engedjük Gregor Lorgert, Rolandas Bernatonist, Szepesi Istvánt, Dobó Zsoltot és Repóth Dánielt is, utóbbi Érdre költözik, ahol a civil életben igyekszik érvényesülni. A távozókat olyan fiatal játékosokkal igyekszünk pótolni, akik ugródeszkának tekintik az egri szerepvállalást. A közhiedelemmel ellentétben nagyon sok olyan kézilabdázó található a piacon, akik égnek a vágytól, hogy az élvonalban szerepelhessenek. Örömteli, hogy jelentkezőből sincs hiány. Szerethető csapatunk lesz, tele csillogó szemű játékosokkal, akik a fejlődésük érdekében hajlandóak anyagi áldozatvállalást is hozni. Reményeink szerint hamarosan be is mutathatjuk az első fecskéket.

– Hogy áll a DVTK-val való együttműködés?

– A miskolci klub az elmúlt idényben névadó szponzorként segítette az egyesületet. Arról, hogy az együttműködés milyen formában folytatódik, egyelőre nem tisztázott. Nem várhatjuk, hogy a DVTK mindent megold helyettünk, tovább kell keresnünk, hogy tőkeerős befektetőt találjunk. Lépten-nyomon arról hallunk, hogy Heves megyében jelentős a gazdasági növekedés, a sportfinanszírozására mégsem fordítanak elég figyelmet a cégek. Ebben kellene előrelépni.

– Mi az, amit a drukkerektől remélnek?

– A szurkolók szerepe a jövőben minden korábbinál jobban felértékelődik. Óriási szükségünk van rájuk, arra az irdatlan erőre ami az emberek szívéből, a lelátóról érkezik. Az elmúlt években már bebizonyosodott, hogy Egerben és a környező településeken is nagyon sokat szeretik a kézilabdát, egy igazi nagy családot alkotunk. Egymásba kapaszkodva léphetünk előre. Én elkötelezett vagyok Eger mellett, s minél többen állnak mögénk, annál nagyobb esély van a felemelkedésre.