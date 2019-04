Újabb borsodi tehetségek érkezhetnek Egerbe

Az utánpótlás-nevelés területén számos részletre kiterjed az együttműködés.

A Kazincbarcikai KSE és az Eger-Eszterházy SzSE együttműködési megállapodásának köszönhetően újabb borsodi tehetségek számára kínál kiugrási lehetőséget a megyeszékhelyi klub.

Tovább bővül azon egyesületek tábora, amelyekkel partneri viszonyt kialakítva elhivatottan munkálkodik a tehetséges fiatal kézilabdázók felkutatásában az Eger-Eszterházy SzSE. Az erről szóló megállapodást Ölschléger József, az NB II-ben szereplő Kazincbarcikai KSE elnöke, valamint a DVTK-Eger szakmai igazgatója, Szabó Péter látta el kézjegyével.

Az utánpótlás-nevelés területén számos részletre kiterjedő együttműködés vázát egy közös, egységesített sportszakmai program jelenti. A cél a tehetséges fiatalok felkutatása, kiválasztása, szakmai és pedagógiai nevelésük folyamatos biztosítása, versenyzővé, élsportolóvá válásuk elősegítése.

– Az együttműködésnek köszönhetően új lehetőségek nyílnak meg a fiataljaink számára – fogalmazott a fiú és lány vonalon összesen 15 korosztályos csapatot versenyeztető klub első embere, Ölschléger József. – Egerben teljes életpálya modellt kínálnak a gyerekeinknek, akik a két város földrajzi közelsége miatt nem is kerülnének távol otthonuktól. Az általános iskolát követően a legtehetségesebb 14 év feletti sportolók magasabb szintű képzésben részesülnek, kiemelt bajnokságokban kapnak játéklehetőséget. Azok a kézilabdázók, akik később az NB I-es felnőttcsapatban képességeik miatt nem jutnak megfelelő játéklehetőséghez, azok a fejlődésükhöz szükséges játékperceket ismét Kazincbarcikán kaphatják meg.

– Évek óta egyfajta missziónak tekintjük, hogy a hasonló együttműködési megállapodásokkal olyan ifjú kézilabdásoknak is kiugrási lehetőséget biztosítsunk, akik alacsonyabb osztályú klubokban pallérozódnak, de tehetségük révén vélhetően magasabb szinten is megállnák a helyüket – tette hozzá Szabó Péter. – A kezdeményezés egyre nagyobb teret nyer, nagy örömünkre szolgál, hogy folyamatosan bővül azon klubok száma, akiket partnereink között köszönthetünk. Büszkeség, hogy Kazincbarcikán is elismerően szólnak a törekvéseinkről, bízom benne, hogy a közös munkának köszönhetően újabb tehetségek kerülnek felszínre, miközben egyre bővül a kézilabdás családunk.

A KKSE-vel kötött együttműködés után immár hét város, Miskolc, Szolnok, Ózd, Salgótarján, Füzesabony, Heves és Kazincbarcika klubjával alakított ki szerződött partneri viszonyt az ESZSE, de a szilvásváradi, mátraderecskei, felsőtárkányi és kiskörei ifjak is részesei az egri központtal működő regionális utánpótlás képzési rendszernek. Sportszakmai együttműködéseik által immár 1000 gyermek nevelését koordinálva segítik a fejlődésüket.