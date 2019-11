Újabb kihívás vár a hatvani amazonra a törökországi kick-box vb-n

Harmincöt magyar versenyző lép tatamira és száll ringbe a törökországi Antalyában keddtől szombatig tartó kick-box világbajnokságon, amelyen nem kevesebb, mint 66 ország legjobbjai indulnak.

A válogatott tagja többek között a napokban profi világbajnoki címét megvédő Rákóczi Renáta, akárcsak az októberi szarajevói vb-n diadalmaskodó Busa Andrea. A szakvezetés legalább 3-4 aranyérmet vár a magyaroktól – adta hírül a Magyar Kick-box Szakszövetség.

„Roppant erős a küldöttség női pointfightingos része, hiszen ott kizárólag korábbi világ- és Európa-bajnokokat vonultatunk fel, a férfiaknál pedig Veres Richárd és Alex, valamint Rohonczi Jenő sok szép sikert megélt már. Ebben a szakágban azt várjuk a mieinktől, hogy megőrizzék helyüket a világ két legeredményesebb nemzete között, a csapatversenyben pedig kimondva-kimondatlanul mindig a győzelem a cél. Kick-lightban a Szarajevóban is indult Busa Andrea, Szmolek Emánuel és Zsarkó Péter Dániel éremesélyes, illetve Andreától még komolyabb eredményt remélünk. A full-contactosok között Rákóczi Renáta feladata az, hogy profi címvédése után fejben átálljon egy teljesen másfajta küzdelemre, hiszen itt tizenkettő helyett három menetes küzdelmek lesznek. Brunner Boglárka tavaly Európa- bajnok lett, ezúttal is esélyesnek számít, az Eb-bronzérmes Puravecz Péter pedig négy kategóriában is megmutathatja tudását formagyakorlatban” – ismertette várakozásait

Galambos Péter.

A válogatott nagy része Dunavarsányban bő egyhetes edzőtáborban készült fel a világbajnokságra, ahol a felnőttek mellett a legjobb hazai veteránok is szerencsét próbálnak majd.

Kick-box világbajnokság, Antalya, a magyar indulók

Felnőttek:

Pointfighting:

Férfiak:

57 kg: Hidvégi Nándor

63 kg: Bálint Martin

69 kg: Veres Richárd

74 kg: Korpádi Tamás

79 kg: Veres Alex

84 kg: Juhász Ábel

89 kg: Vörös Attila

94 kg: Rohonczi Jenő

Nők:

50 kg: Murvai Lívia

60 kg: Szabó Dorina

65 kg: Busa Andrea

70 kg: Nagy Henrietta

+70 kg: Kondár Anna

Pointfighting csapat

Kick-light:

Férfiak:

57 kg: Didenko Alexander

63 kg: Fésű Lajos

74 kg: Zsarkó Péter Dániel

79 kg: Bálint Zoltán

84 kg: Szmolek Emánuel

89 kg: Sleisz Attila

94 kg: Vígváry Viktor

+94 kg: Vida Balázs

Nők:

55 kg: Csorba Zsanett

60 kg: Nagy Rita Katalin

65 kg: Busa Andrea

70 kg: Boros Kata

Full-contact:

Nők:

56 kg: Rákóczi Renáta

+70 kg: Brunner Boglárka

Zenés formagyakorlat:

Férfiak:

Puravecz Péter

Veteránok:

Pointfighting:

Férfiak:

63 kg: Hammer Lajos

74 kg: Bíró Lajos

84 kg: Mészáros Márk

94 kg: Csikós Péter

Kick-light:

Férfiak:

63 kg: Hammer Lajos

74 kg: Csernák Sándor

84 kg: Kovács Imre

94 kg: Tóth István

+94 kg: Döme Balázs