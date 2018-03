Vágó: az Egerszólát lehet a nevető harmadik

A tarnamérai klub elnöke és az ecsédiek edzője így tippelt.

A megyei II. osztályban a 16. forduló mérkőzései következnek.

Keleti csoport

VÁGÓ MIKLÓS tarnamérai klubelnök tippjei.

SZOMBAT, 15.00:

Domoszló (6.)–Egerszólát (2.)

Eger, műfű. V.: Májer

A hétvégi fordulóból nevető harmadikként kerül ki az egerszóláti csapat, 0–2.

Detk (11.)–Poroszló (4.)

V.: Dajkó

A múlt heti döntetlenek után nem bír egymással a két együttes, most is csak egy-egy pont jut nekik, 1–1.

MSE-Mátraballa (5.)–Tarnalelesz (13.)

Recsk, műfű. V.: dr. Lendvai

Két könnyed győzelmet követően a lelesziek ezúttal nem szereznek pontot, 3–1.

VASÁRNAP, 15.00:

Andornaktálya II (10.)–Kisköre (8.)

V.: Pádár

Az andornakiaknak nem úgy indult a tavasz, ahogy azt várták, de az idei első pont talán lendületet adhat, 2–2.

Markaz (3.)– Eger SE II (1.)

Gyöngyös, Kömlei Károly Spt., műfű. V.: Tóth Z.

A várhatóan magas színvonalú mérkőzés után is marad a két csapat közötti hárompontos különbség a tabellán, 1–1.

Tarnaméra (12.)–Mátraderecske (9.)

A tarnamérai pályán egyelőre csak hógolyózni lehet, pontokat gyűjteni azonban új időpontban lesz lehetőségük a csapatoknak.

Tiszanána (14.)–Kömlő (7.)

A mérkőzést későbbre halasztották.

Nyugati csoport

TÓTH TIBOR ecsédi edző tippjei a következők.

SZOMBAT, 15.00:

Nagyréde (4.)–Abasár (12.)

V.: Bodó

Látok esélyt a pontosztozkodásra, 2–2.

Lőrinci (1.)–Gyöngyössolymos (10.)

Gyöngyös, Kömlei Károly Spt., műfű. V.: Hovanecz

Érvényesül a listavezető gólratörő játéka, 4–1.

Hatvani Lokomotív (7.)–Ecséd (11.)

V.: Fehér R.

Előny a pályaválasztónál, de lehet eső, lehet sár…

Visonta (3.)–Petőfibánya (9.)

V.: Rozsnaki

Férfias küzdelemben gyűjti be a pontokat a Visonta 0–2.

Apc (8.)–Zagyvaszántó (2.)

V.: Kecskés

A győzelem reményében utazhat a szomszédba a Zagyvaszántó, és ezt nem alaptalanul teszi, 0–2.

VASÁRNAP, 15.00:

Vámosgyörk (6.)–Atkár (5.)

V.: Kasza

A tabellára nézve azt mondom, hogy ez a forduló mérkőzése, 1–1.

SZABADNAPOS: Gyöngyöspata SE (13.)