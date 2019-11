Vamav-Metcom Kft.: megvan az idei harmadik arany

Sorban négy egymást követően évben szerzett bajnoki címet a Vamav-Metcom Kft. csapata a Gyöngyös Városi Kispályás Labdarúgó Szövetség (GYVKLSZ) 1. osztályában.

Ebben az esztendőben úgy sikerült elhódítani az elsőséget, hogy az egész idény alatt csak egy alkalommal állt a gárda a tabella élén, de azt a legjobbkor tette.

– Hosszú út vezetett az aranyéremhez – szögezte le a Kiss István, a bajnok gárda vezetője. – Az alapszakaszban kiegyenlített volt mezőny és rajttól kezdve a rájátszás utolsó előtti mérkőzésig csupán a második helyen álltunk az Épületüzemeltetés.com társulata mögött.

Az alapszakasz 16 mérkőzésnek mérlegén 11 győzelem, négy döntetlen és egy vereség (a Mezőgép ellen 0–4) szerepelt. A begyűjtött 37 ponttal a második helyről indulhatott a rájátszás, ahol négy mérkőzésből négy győzelem következett: –Mezőgép 6–2; –Total Car 4–0; –HB SE 5–2. Így is volt még két pont előnye Épületüzemeltetés.com csapatának. A döntőben aztán ifj. Kiss István triplájával 3–1-re nyert a Vamav, s ezzel megkaparintotta az első helyet. Így a csapat ebben idén a Téli-kupa és a Tavasz-kupa megnyerése után a bajnoki címet is bezsebelte. A gólkirálynak járó különdíjat ifj. Kiss István érdemelte ki 37 találattal.

– Izgalmas, jó iramú mérkőzésen sikerült legyőznünk a jó játékerőt ellenfelünket, amely gárdának a döntetlen is elegendő lett volna a bajnoki elsőséghez – mondta a Belkovics Béla, az élen zárt csapat intézője. – Gratulálok minden játékosának és a mesternek, Kiss Istvánnak az egész évben nyújtott jó teljesítményhez, az újabb bajnoki címhez, a begyűjtött három trófeához, illetve ifj. Kiss Istvánnak a döntőn elért mesterhármasához és a gólkirályi címhez.

A rájátszás végeredménye

1. Vamav-Metcom Kft. 20 15 4 1 99–35 49

2. Épületüzelemtetés.com 20 15 3 2 91–41 48

3. HB SE 20 10 3 7 58–55 33

4. Gyöngyösi Mezőgép 20 8 2 10 49–61 26

5. Total Car FC 20 7 2 11 56–56 23

Gólkirály: ifj. Kiss István (Vamav-Metcom Kft.) az alapszakaszban 28, a rájátszásban 9 gól

Aranylábúak

A Vamav-Metcom Kft. 2019-es bajnokcsapatának tagjai.

KAPUSOK: Kovács Tamás, Dobos Zsolt

MEZŐNYJÁTÉKOSOK: Csikós Tamás, ifj. Kiss István, Hovanecz Máté, Kiss Zsolt, Csomor Szabolcs, Nagy Béla, Sőregi Zoltán, Bartha Balázs, Kiss Dávid, Csomor László, Forgó Róbert, Szabó Balázs, Major Zsolt, Molnár Zoltán

EDZŐ: Kiss István

INTÉZŐ: Belkovics Béla