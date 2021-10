Varga Krisztina egriként jutott el a világbajnoki címig a búvárúszóknál 

Egri színekben versenyző hölgyként méltán lehet esélyes az év legeredményesebb női sportolója elismerésre Varga Krisztina. A Holló Győző vezette Búvár és Vízisport Klub 25 éves válogatottja két világbajnoki címmel, két vb-ezüstéremmel, továbbá hét magyar bajnoki arannyal és egy ob-ezüsttel gyarapította medálgyűjteményét a klubnál töltött egy év alatt. A hétvégén ehhez csatlakozhatnak az Egerben rendezendő Világkupán remélt érmek.

– Tizenhárom hónapnyi egri itt tartózkodás után talán már bátran vonható mérleg: megérte a váltás?

– Erre röviden nem adható válasz – mondta Varga Krisztina. – Tavaly augusztusban azért következett be jelentős fordulat az életemben, mert akkor nem feltétlenül éreztem, hogy haladnék előre. Ezzel együtt sok minden köszönhetek az előző edzőmnek, Kovács Lászlónak, mert az alapokat Kaposváron szereztem meg. Úgy gondoltam, hogy az edzőváltással egybekötött környezetváltozás talán kimozdít az egyhangúságból, amiben kezdtem kicsit belefásulni. Egy idő után nem tett mindig boldoggá az a fajta edzésmunka, pedig mindig az vitt előre, hogy ezt a sportot szerettem és szeretem. Nem volt kristálytiszta, hogy Egerbe jövök, a mi sportágunkban amúgy sem túl gyakori a klubváltás. Ez egy nagyon összetartó, családias társadalom. Akkor azonban úgy voltam az egésszel, ha az edzőm el tud jönni Egerbe, akkor együtt érkezünk, mert a párom, Sántavy Máté a Tigra-ZF-Eger csapatában vízilabdázik. Előtte másfél évig ingáztunk, hogy láthassuk egymást, de a sok utazás miatt ezen változtatni akartunk.

– Mi döntött Eger mellett?

– A Búvár és Vízisport Klub elnökét, Holló Győzőt régóta ismerem és kedveltem. Mivel a jelenlegi edzőm, Nagy Márk is velem tarthatott, jöttem, mert nélküle ez nem ment volna. Nagyon hálás vagyok, hogy Győzőék befogadtak. Tudtam, hogy meglehetősen nehéz a klub sorsa, és ezt az elmúlt bő egy évben tapasztaltam. Kaposváron teljesen máshoz szoktam. Itt a kezdeti nehézségek után sokan nyitottak felém, az idő múlásával sokkal kedvesebben fogadtak, mint az elején. Egerbe mindig szerettem járni, 12 éve teszem ezt, a kedvenc versenyhelyszíneim közé tartozik a város. Most pedig, hogy minden rendeződött körülöttem, jól is érzem magam.

– Amihez vélhetően az idei eredmények bőven hozzájárultak…

– A célt az jelentette, hogy világbajnok legyek és kijussak a Világjátékokra. Ez összejött. Két egyéni és két váltószámban sikerült a legtovább elérni, ami a maximum, főleg úgy, hogy uszonyos gyorsúszó vagyok. Két gyors számban a Világjátékokon indulok, emellett két felszíni váltóban is nagy valószínűséggel ott lehetek majd a rajtkőnél. Mindig tűztem ki magam elé célokat, hogy mit szeretnék elérni a sportban és az életben. Az előző tervet az jelentette, hogy a 2017-es Világjátékokon dobogós helyezéseket érjek el. Sajnos a vírus közbeszólt, így öt évre módosult a ciklus. A következő tervet az jelentette, hogy Európa-, és világbajnok legyek. Most a 2022-es Világjátékokig tervezek előre.

– Tekintve, hogy a búvárúszás – még – nem olimpiai sportág, a támogatottság is ehhez mért, vagyis nem dúskálnak a javakban. A megélhetést azért biztosított?

– Lehet, hogy meglepő, de nincs szerződésem, a búvárúszásért nem kapok fizetést. Az Egri Vízilabda Klubnál edzőként dolgozok, a 2011-es születésű fiúknál trénerkedek. Ezen kívül az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem sportszervező szakára járok és ezek mellett edzek, méghozzá heti 14 órát. Sokan azt gondolják, ilyen eredmények a hátam mögött, ebből meg tudok élni. Ez nagyon nem így van. Magyarországon talán egy személyre, Senánszky Petrára érvényes ez, de ő is inkább az úszás miatt.

– A Magyar Búvár Szakszövetségtől sem kapnak juttatást?

– De igen, abban az esetben, ha jönnek az eredmények. Ez évi egy alkalmat jelent, amit felszerelés-vásárlásra használhatunk. Régi ez nem így volt. Vagyis ez már haladásként értékelendő. A 2011-es első világversenyem óta nem mindig voltak ilyenek. Akadtak olyan évek, amikor saját pénzt is tettük bele, hogy nemzetközi versenyre utazhassunk. Azóta változott a helyzet, mert ezeket a költségeket átvállalja a szövetség. Anyagi vonzattal egyedül a Világjátékokon történő eredményes szereplés jár. Emiatt mi is négyéves ciklusra bontva készülünk és versenyzünk.

– Holló Győzőék miben tudnak támaszt nyújtani?

– Hála a klub elnökének, a klub szinte erőn felül próbál nekem pályát biztosítani a Bitskey-uszodában. Nekem az a fontos, hogy pályám legyen. A többit megoldom, legyen szó például olyan fogyóeszközökről, mint sapka, szemüveh vagy éppen uszony. Lehet, hogy ezek apróságok, de összességében sokat adnak ki.

– Apropó, apróságok! A fiatalok felnéznek önre, a 25 éves klasszisra?

– Amikor hazajöttem a vb-ről nagyon nagy szeretettel fogadtak. Mindenki gratulált és kedves volt velem. Fontos lépcsőfokot jelentett a siker ahhoz, hogy elfogadjanak Egerben. Nagyon felnéznek rám. Jó érzés, hogy akadnak gyerekek, akik szeretnének oda eljutni, ahová én. Ha majd abbahagyom, többet akarok segíteni nekik olyan környezet kialakításában, ami biztos támaszt jelent a sportolóknak.

– Azaz pillanatnyilag egyfajta mentorként tevékenykedik a búvárúszó palántáknál?

– Kaposváron is megtettem és Egerben is bármilyen segítségre van szüksége a klubnak, jövök és csinálom. Ez eddig heti egy alkalmat jelentett. Szabó Éva edző nagyon rendes volt, mert átadott egy csoportot, amelynek tagjaival foglalkozhattam.

– Ön mikor kezdte a sportolást?

– Tizennyolc évvel ezelőtt. Magam is az úszással nyitottam, mégpedig a Somogy megyei kistelepülés, Mosdós kórházának 25 méteres medencéjében tanultam meg az alapokat. Onnan három év múltán következett a továbblépés úgy, hogy a szüleim meghagyták nekem a döntés lehetőségét. Kaposvárra vezetett az utam, ahol ahogy másokra, rám is felkerült az uszony. Vinkler Péter példáként szolgált sokunk számára. Ámulattal néztük, milyen gyorsak és milyen szépen mozognak a vízben a búvárúszók. Az is vonzott, hogy mindig mást végeztek, hol pipával, hogy uszonnyal, de maga a sebesség tetszett. Elsősorban ez fogott meg. Ehhez képest az úszás egyhangúnak számított.

– Nem túlzás azt állítani, hogy most már a csúcson, vagy annak közelében jár. Mi jelenti a következő próbatételt?

– Az október 8. és 10. között Egerben rendezendő világkupa-versenyen állok rajthoz, de még „csökkentett üzemmódban”. Ez lesz az első Vk-futam, amelyen egri színekben indulok, kaposváriként pedig a legutóbbi Vk-t az Bitskeyben rendezett viadal jelentette. A 2022-es Világkupa idény februárban rajtol, remélhetőleg Egerben. Nyáron az Egyesült Államokban rendezendő Világjátékok kínálja a legnagyobb kihívást, majd szűk két és fél héttel később Kolumbia ad otthont a világbajnokságnak. Mindkettőn szeretnék rész venni, miközben edzőtábor is jó lenne. Vagyis sűrű év elé nézek, ezért is volt szükség nemrég egyhónapos szünetre. Évente egyébként is ennyit szoktam kihagyni, amihez idén hozzájárult a járvány a sok edzéssel, de verseny nélkül.

– A búvársport jeles képviselőjeként megkapja azt az elismerést, amelyre az elért eredmények alapján számíthat a sportoló?

– Jól esik, ha elismerik az ember munkáját. Mi ezt a szabadidőnkben végezzük és úgy érünk el eredményt. Innen nézve még nagyobb a dicsőség. Kaposváron figyeltek erre. Sok rendezvényt tartottak, amelyeken visszaköszönt a hála a munkáért, a teljesítményért. Kétszer voltam az Év sportolója, miközben például az olimpikon öttusázó, Gyenesei Leila is a mezőnyt erősítette, vagyis nehéz volt odakerülni. Büszkeséggel tölt el, hogy Somogy megye sportolója címet is kiérdemeltem. Először 12 éves lettem országos bajnok és örömkönnyekkel mentem haza. Mára ez sokat változott, ám a győzelem íze megmaradt, és ezt mindig remek átélni.