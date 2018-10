Várkonyi Ferenc továbbra is csak adni szeretne

Semmi máshoz nem hasonlítható heteket élt meg.

A Szparitól kapott ballagási öltöny, a lelki béke fontossága, a rendületlenül végzett szervezői tevékenység is előkerült Várkonyi Ferenc tarsolyából. Az MLSZ korábbi megyei igazgatója 70. születésnapján érezte meg, mi is az igazi szeretet.

– A betegségek legyőzésében a családom és a sport segített. Most jól érzem magam a bőrömben, amihez hozzájárul, hogy csak azzal foglalkozok, ami örömet okoz. Ez pedig a szervezői munka. Ám ez így nem egészen pontos, mert egyik területen végzett tevékenység sem munka számomra – mondja szinte egy szuszra Várkonyi Ferenc.

Kitérünk a részletekre is, melyek négy egységet ölelnek fel. Az 52 főt felvonultató Egri Spartacus Öregfiúk Baráti Társaságot, a 48 tagot számláló Sportszervezők Baráti Társaságát, az érettségi találkozókat és az egyelőre terv szintjét kezelt HELASZ Baráti Társaságot.

– A Szpari anyaegyesületemként mindig is közel állt hozzám – említi Várkonyi. – Hatalmas élményt jelent összejönni a hajdani társakkal, akiktől a futballtudás fejlesztésén túlmenően emberséget és szeretetet kaptam. Ez utóbbira hadd említsek egy példát! Miután heten voltunk testvérek és édesanyám egyedül nevelt bennünket, nagyon meg kellett néznie, mire futja és mire nem. Tudták ezt az iparosok támogatta Spartacusnál is, ahonnan ballagásomra öltönyt kaptam. Nagy meglepetést okoztak, rendkívül örültem a ruhának. A sportszervezőkhöz Kovács János korábbi megyei sportigazgató hívására kerültem, ahol legfiatalabb elnökségi tagként az évenkénti négy találkozó lebonyolítása és a pénzügyek kezelése jelent elfoglaltságot. Az egykori iskolatársakkal idén már 52. alkalommal jöttünk össze úgy, hogy a részvétel elérte a hetven százalékot. Ez pedig nem kis dolog!

Várkonyi Ferenc 1981-ben az MTSH-nál kezdte sportvezetői pályafutását, 1989-ben nevezték ki a Heves Megyei Labdarúgó Szövetség főtitkárának, ahol a 2011-es integráció után megyei igazgatóként folytatta. Öt éve döntött a visszavonulás mellett, most pedig arra adta a fejét, hogy a HELASZ jövőre esedékes 30 éves jubileumát emlékezetessé teszi.

– Noha 1990-ben jegyezték be a szervezet, 1989 és 2009 között működtünk önállóan elnökként dr. Vass Géza, társelnökként pedig Puhl Sándor vezetésével – emlékeztet a régmúltra. – Harmincöt főt számlált azok száma, akik a társadalmi elnökségben helyet kaptak, ám közülük időközben tizenhárman sajnos már elhunytak. A HELASZ Baráti Társaságot „első körben” a volt elnökségi tagok, majd a bizottsági elnökök alkotnák, később aztán lehetne bővíteni a kört. Nagyon szívesen emlékszek vissza azokra az időkre, amikor felelős gazdálkodás mellett mindig annak a lehetőségeit kerestük, miként lehetne jobb körülményeket teremteni a csapatoknak.

Annyi bizonyos, hogy a hajdani megyei igazgató 70. születésnapja kiváló hangulatban zajlott. Lovász Tamás szervezésében óriási meglepetésre azok köszöntötték az Expressz Aranysíp Étteremben, akikkel évtizedeken át Heves megye labdarúgásáért dolgozott.

– Ott és akkor megéreztem, mi is az igazi szeretet! Az ország több területéről érkeztek az alkalomra, Csiki Karcsitól kezdve számos társmegyei vezető, barát tisztelt meg a jelenlétével, de akadtak olyanok is, akik noha nem tudtak ott lenni, felhívtak, üzentek és tolmácsolták jókívánságaikat. Elmondhatatlanul jól esett mindez, mint ahogy az is, amikor tizenegy tagú családommal közösen ünnepeltünk. Az is egyedire és emlékezetesre sikerült. Semmi máshoz nem hasonlítható napokat, sőt heteket éltem meg a születésnaphoz kapcsolódóan. Ilona párom, a gyerekek, unokák és a testvéri szeretet rendkívüli lelki erőt adott, így aztán békében vagyok magammal és a világgal.

Az Eger SE hazai meccsein rendre feltűnő sportember nagyra értékeli Harmati Péter klubért végzett munkáját, miként elismerőleg szól utódjáról, a megyei igazgatói tisztséget betöltő Vojtekovszki Csabáról is. Már megengedheti magának, hogy a lelátón csak és csupán szurkolóként legyen jelen, ebbéli minőségében pedig örülne, ha a látványosabb futball felé tartanak a csapatok. Várja ezt hajdani csatárként, akinek a bal lába volt a jobb. Az öregkor jelei rajta is mutatkoznak, de emiatt nem aggódik. Örömét leli családjában és a szervezői munkában.

Kell ettől több?

Akkor és ott, ahol dr. Mezey György

Harminchárom évet számláló vezetői ténykedése során az új kihívásokra reagálva Várkonyi Ferenc folyamatosan képezte magát. Ezt bizonyítja az 1987-ben a Testnevelési Főiskolán szerzett okleveles sportszervezői diploma, 2006-ban pedig elvégezte az MLSZ Sportmenedzseri tanfolyamát. Elismerésből is jutott neki, 1996-ban az MLSZ-től megkapta a Magyar Labdarúgásért díj ezüst fokozat kitüntetést. Büszkén említi, hogy dr. Mezey György is akkor vehette át ugyanezen díjat, igaz, ő az arany fokozatot.