Vége a hisztériának, újra dolgozhatnak az egri pólósok

A koronavírus-járvány miatt partvonalra tett ZF-Eger úgy is megnyerte „visszatérő” meccsét, hogy tizenkét napig medencét sem látott.

„Hisztéria volt az egész.”

Egy véletlenül elcsípett beszélgetés utolsó mondata volt ez csütörtök este a Kőér utcában, a téma pedig természetesen a medenceparton bemelegítő ZF-Eger vesszőfutása. Aki nem tudná: a csapat, pechjére, Bresciában játszott Eurokupa-elődöntőt, közvetlenül az olaszországi koronavírus-járvány kitörése előtt, így a soron következő mérkőzései elmaradtak, uszodáját bezárták, az egyébként teljesen tünetmentes pólósok pedig páriává váltak Egerben.

Ez azonban már a múlt.

A csapat tagjai lelkiismeretesen, naponta kétszer mértek lázat (az ezt bizonyító dokumentumot meg is osztották a közösségi médiában), és miután senki sem produkált tüneteket, a lappangási idő pedig letelt, csütörtökön végre újra vízilabdázhattak. Azzal együtt, hogy a járványt komolyan kell venni, innentől kezdve végképp hisztériakeltés lenne bármivel gyanúsítani az egri pólósokat (a Kőér utcai párbeszéd szerint ugye eleve az volt).

Az egriek természetesen élvezték, hogy újra játszhatnak, és kezdésnek 11–6-ra nyertek a Honvéd otthonában. Jó kis meccs volt, annak fényé­ben pláne, hogy a vendégcsapat játékosai az elmúlt tizenkét napban legfeljebb a fürdőkádban kerültek vízbe.

„Úgy néz ki, edzés nélkül is le lehet hozni ezeket a meccseket, fel is csillant a szemem, hátha átállunk erre a ritmusra – nyitott egy poénnal Decker Ádám, az egriek csapatkapitánya. – A viccet félretéve, nagyon furcsa meccs volt. Kétperces cserékkel kellett operálni, jött két lefordulás, és »meghaltam«, de úgy láttam, a többiek is vörösödtek. Meglepett, hogy a végig bírtuk az iramot, úgy látszik, a foci remek kiegészítő sportága a vízilabdának.”

No meg a „börtönkondi”, ahogyan Szécsi Zoltán ügyvezető elkeresztelte az elmúlt tizenkét nap kreatív edzésmunkáját.

„Eger környékén gyönyörű környezetben találhatók szabadtéri edzőparkok, ezekben tudtunk dolgozni – folytatta az egri bekk. – Major Attila erőnléti edzőt szeretném kiemelni, mert rengeteget segített nekünk, olyan körülményeket teremtett akár egy mezőn is, hogy a kondicionális munkát el tudtunk végezni. Szárazföldön is lehet gyakorolni, ott is tudjuk egymásnak dobálni a labdát, meg felvenni a pozíciókat, csak kevesebbet kell úszni hozzá… A víz hiányzott, de ha minden igaz, szombaton bemehetünk az uszodába, és minden visszazökken a normális kerékvágásba.”

Decker Ádámon beszélgetés közben is érezni lehetett a felszabadultságot, más azért a hangulat a csapat háza táján, hogy véget ért a kálvária. A kényszerű szünetnek volt azonban előnye is: még jobban összekovácsolta a társaságot.

„Érdekes volt mindennap szárazföldön edzeni, de örültem, hogy a végén mindig volt foci, és mindig az idősek nyertek – mondta Decker Ádám. – Nem miattam, mert én nagyon béna vagyok, a többiek viszont ügyesek. Utólag úgy érzem, ez a helyzet feldobta a tavaszunkat, igyekeztünk a legjobbat kihozni belőle, ha már így alakult. A humor segített átvészelni az elmúlt két hetet, talán az edzőnk volt a legidegesebb, hiszen az ő vállát nyomta a felelősség.”

Az említett vezetőedző, Dabrowski Norbert viszonylag ritkán vág neki úgy meccsnek, hogy nem tudja, mire számíthat – ezúttal ez volt a helyzet.

„Két dolgot kértem a fiúktól: úgy álljanak a meccshez, mintha az életük múlna rajta, és játsszanak nagyon okosan – így a szakvezető. – Az első sikerült, a második nem, de a hozzáállásnak köszönhetően nyertünk. Nagyon büszke vagyok a fiúkra, ennél sokkal rosszabb játékot vártam. Hatalmas segítséget kaptam Major Attila erőnléti edzőtől, és ki kell emelnem Jászberényi Gábor kapusedzőt is, mert Kardos Gergő olyan lábon állt, amit nem várhattunk el tőle. Úgy tűnik, nem árt, ha az ember elengedi kicsit a gyeplőt, bár nagyon nehezemre esett.”

Szombattól azonban újra a vezetőedzőnél lesz a gyeplő, mert rendezni kell a sorokat a Miskolc és az OSC elleni rangadó előtt – de végre mindenki azt csinálhatja, ami a dolga. Ez pedig jóval több, mint amit az egriek tizenkét napon át tehettek.