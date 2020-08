Vértesi érmek az Egri Spartacusnak és az ETC-nek

Félezernél is több indulóval bonyolították le a Vértes-kupa országos rangsoroló versenyt a Vértes-hegységben.

Az első napon a közép-, a folytatásban a rövidített normál távú futamot rendezték Várgesztesen, a vár környékén. A Vértes gyönyörű természeti adottságaival, meredek, sziklás völgyeivel és éles gerinceivel remek helyszínnek bizonyult. A folyamatos összpontosítást igénylő, kemény fizikai kihívást jelentő erőpróbára az Egri VSI-Egri Spartacus SE (EVSI-ESP) 16 tagja nevezett a 12 évesek kategóriájában érintett gyerekektől egészen a szeniorkorosztályig. A nehéz pályákon történt sikeres helytállásnak köszönhetően újabb érmekkel gazdagodott a klub eredménylistája. Kiss Mikes Tamás (F16B) és Jacsó Barnabás (F20A) nem talált legyőzőre, a két futam alatt hatalmas előnyt összegyűjtve álltak mindketten a dobogó tetejére. Piller-Dávid Marcell (F12C) az első futamon nyújtott kiemelkedő teljesítményét követően vasárnap egészségügyi probléma miatt csupán a középmezőnyben végzett, de a két nap összetett eredménye alapján így is megőrizte az első helyét. Bronzérmesként végzett Zsilvölgyi Zsombor (F15-18C) és Bárány Tamás (F21A).

Az eredményes hétvége után az EVSI-ESP képviseltében Kocsik Eszter, Kocsik Nóra, Kiss Mikes Tamás és Jacsó Barnabás a magyar tájfutó-válogatott edzőtáborában folytatja a felkészülést a 2020 októberében rendezendő ifjúsági és junior-Eb-re.

A további megyébkbeli helyezettek (1–6. hely)

N16B: 5. Kocsik Eszter (EVSI-ESP)

N20A: 4. Kocsik Nóra (EVSI-ESP)

F15–18C: 6. Demeter András (EVSI-ESP)

N21B: 1. Simon Ágnes (Egri Testedző Club – ETC)

F65A: 2. Honfi Gábor (ETC)

F75A: 2. Nagy Lajos, 4. dr. Nagy Árpád (ETC)