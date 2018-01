Viczián Zoltán: a 90 most nem perc az életében

Kis piros autójával sokszor feltűnik az utakon.

„Ha Lucifer engedi, ott leszek.” Viczián Zoltán szavai ezek. És tényleg. Eddig mindig, de legalábbis rendre oda ment, ahová szeretett volna, vagy ahová önszántából akart. Bár az is igaz, élete első harmadára vonatkozóan ez az állítás nem teljesen fedi a valóságot. Amikor a születésnap apropóján leülünk beszélgetni, elég csupán egy-egy „hívó szót” bedobni, Zoli bácsi egyből rátér részletekre.

Az egészség, mint fogalom abban ölt testet nála, hogy „nem járok orvoshoz, nem szedek gyógyszert”. Viszont jár-kel a városban, mi több, kis piros autójával is sokszor feltűnik az utakon. Prágában viszont nem saját személygépkocsival utazott, és Budapestre sem azzal szokott. A Magyar Antifasiszták és Ellenállók Szövetségének alelnökeként akad feladata bőven, amit szívesen végez. E hasábokra mégsem a hátország védelem miatt tért vissza a nyugalmazott egri ezredes. Amikor tíz évvel ezelőtt ugyancsak a mai születésnap kapcsán írt róla azóta már elhunyt kollégánk, Fesztbaum Béla, nem vetültek lapokra azok a történések, amelyekkel most hozakodott elő. Ilyen például az 1980-as moszkvai útja, amelyre hatvani kollégájával, Pádár Bélával együtt utazott. A Magyar Labdarúgó Szövetség küldöttjeiként vettek rész az olimpián, de volt alkalma megnézni Leningrádot – vagyis Szentpétervárt – és Kijevet is. Katonai beosztása és futballista múltja révén nemcsak Buzánszky Jenőt, Szojka Ferencet vagy a későbbi generáció tagjaként Albert Flóriánt ismerte, hanem immár nyugdíjasként azon százakat is, akikkel gyerekként foglalkozott a megyei szövetség égisze alatt. Az utánpótláson túl számíthattak rá a kispályások, segítette a játékvezetőket, de ha kell, autót is szerelt, mert a végzettsége szerint ehhez is ért.