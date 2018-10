Vígh Ferenc visszatér Cigándra

A gyöngyösiek a Borostyán Mihály Sportközpontban játszanak.

Az NB III Keleti csoportjának 11. fordulója:

CIGÁND SE (13.)–EGER SE (10.)

Cigánd, vasárnap, 14.00. V.: Takács Ákos (Benkő, Soós).

– Számomra egy kicsit más lesz ez a mérkőzés, mert aki nem tudná, 2014 őszén Girdán Sándor hívására, az utolsó öt fordulóban, mint megbízott edző dolgoztam a csapatnál és igazán jól éreztem ott magam – mondta Vígh Ferenc, a ESE vezetőedzője. – Nincsenek jó passzban a hazaiak, mint ahogyan mi sem, de mi képesek vagyunk bárkit feltámasztani, lásd: DVTK. Nagyon remélem, hogy a srácok átérzik a mérkőzés fontosságát és megmutatják, hogy nemcsak a tabella elején álló csapatok ellen tudunk nyerni. Nem lesz egyszerű feladat!

AZ EGER SE VÁRHATÓ KEZDŐCSAPATA

Tajti – Debreczeni, Lakatos B., Pataki Zs., Lőrincz – Mikolka – Vajda, Antal, Gresó, Farkas K. –

Fekete V.

Sérült: Bohus. Eltiltva: –

SAJÓBÁBONY VSE (12.)–GYÖNGYÖSI AK (15.)

Sajóbábony, Borostyán Mihály Sportközpont, vasárnap, 14.30. V.: Tamási Patrik (Kövér, Sinkovicz).

– Az első győzelmünk megszerzése mindenkit a fedélzetre szólított a héten azontúl, hogy a játékosok önbizalmának és hangulatának is jót tett – fogalmazott Török János, a Gyöngyösi AK vezetőedzője. – A masszív, kivárásos játékot alkalmazó Sajóbábony is azon ellenfelek közé tartozik, amelyik hozzánk hasonló erőt képviselnek, ezért is lenne különösen fontos a veretlenségi sorozat folytatása, ami most már négy meccset számlál. Összeszokott gárdához megyünk, de mi is egyre inkább azok vagyunk, és reméljük, újabb győzelem kerül a nevünk mellé.

A GYAK VÁRHATÓ KEZDŐCSAPATA

Daróczi – Fehér, Csornij, Pilinyi, Forgács – Tarnai, Gábriel – Lizák, Gergely, Niedermüller – Laurinyecz

Sérült: Ficzere. Eltiltott: –.

A KELETI CSOPORT ÁLLÁSA