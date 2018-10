Vígh: Tiszta fejekre lesz szükség

Az Eger SE Miskolcon, a Gyöngyösi AK Cigándon lép pályára.

Az NB III. Keleti csoportja 9. fordulójának mérkőzései:

Diósgyőri VTK II (15.)–Eger SE (6.)

Miskolc, DVTK Stadion, vasárnap, 14.30. V.: Valu Tibor (Soós A., Kövér T.).

– Busai Barna és Fekete Viktor visszatért, de már Vajda Ákos is teljes értékű edzésmunkát végez, aminek köszönhetően nagyobb a versengés a csapatba kerülésért – fogalmazott Vígh Ferenc, az egriek vezetőedzője. – A keretből többen is kötődnek a DVTK-hoz, s azt látom, hogy szeretnének bizonyítani. Minimális célunk a pontszerzés, de ehhez egyebek mellett tiszta fejekre lesz szükség. Nem téveszthet meg bennünket a miskolciak eddigi szereplése. Személyesen is láttam az ellenfelet az elmúlt hetekben, s azt kell mondjam, jó futballt játszanak. A rutintalanságuk miatt szerepel kevesebb pont a nevük mellett, hiszen a hibáikat büntették az ellenfelek.

Az ESE várható kezdőcsapata

Konyecsik – Busai, Mikolka, Lakatos, Galambosi – Titkó, Vajda, Antal, Gresó – Lőrincz, Kacsó

Sérült: Bohus. Eltiltott: –.

Cigánd SE (12.)–Gyöngyösi AK (16.)

Cigánd, vasárnap, 14.30. V.: Fekete Tibor (Szabó F., Dobos)

– Az edzőváltás óta veretlen a csapat, sőt a legutóbbi két tétmérkőzésünkön gólt sem kaptunk – emlékeztetett Daróczi Dávid, a gyöngyösiek kapusa. – Ami szembetűnő, hogy fegyelmezettebb a gárda, s ez az eredményességben is megmutatkozik. Bízom benne, hogy a végre a szerencse is mellénk áll, s idén először győzelmet ünnepelhetünk.

A GYAK várható kezdőcsapata

Daróczi – Gábriel, Csornij, Horváth M., Lizák, Forgács P. – Molnár E., Fehér I. – Tarnai, Dávid – Laurinyecz

Sérült: Ficzere, Gergely. Eltiltott: –.

A további párosítás

Október 7., vasárnap, 11.00: Tállya–Sényő. 14.30: ESMTK–Füzesgyarmat, Szolnoki MÁV–Debreceni EAC, Salgótarjáni BTC–Tiszaújváros, Sajóbábony–Nyírbátor, Jászberény–Putnok (Gyöngyösön).