Világbajnok is rúgja a labdát az egri Teqball-kupán – Videók

A párosban világbajnok Bányik Csaba és a vb-második Janicsek Zsanett is asztalhoz áll az 1. Egri Teqball-kupáért kiírt egyéni és páros versenyen vasárnap nyolc órától a Kemping Sporttelepen.

Nem árt egy kis környezetváltozás! Ezzel a jelmondattal edzettek hét közben az Egri Teqball Akadémia (ETA) játékosai a maklári sportközpontban. A kiváló körülmények között Nagy Zoltán, Bíró Balázs, Jacsmanik Attila, Borosi Dorina, Farkas Dániel és Sipkó Bálint játszott egymással, cserélgetve a párokat, egyben hangolva a vasárnapi viadalra.

– A vb-dobogós Bányik Csaba és Janicsek Zsanett mellett érkeznek hozzánk például Székelyudvarhelyről is, miközben természetesen házigazda klubként mi is nevezünk résztvevőket a versenyre. Megpróbálunk felnőni a feladathoz és méltóképpen képviselni Eger váro­sát. Nehéz lesz, de teljes erőbedobással készülünk – jelentette ki az ETA vezetője, egyben az országos elnökségben is tag Nagy Zoltán.

A magyarok által feltalált sportágnak a napokban alakult meg az országos szervezete. Az Országos Teqball Szövetség (OTESZ) közgyűlése id. Gattyán Györgyöt választotta első elnökéül.

Irányt mutat a szövetség

A Phoenix Teqball Academy, az ország legnagyobb klubja, valamint otthona két világbajnoknak is – Bányik Csabának és Blázsovics Ádámnak –, 12 professzionális egyesülettel együttműködve segítette a hivatalos nemzeti szövetség megalakítását. A szervezet jól strukturált módon mutat irányt a több mint száz regisztrált teqballjátékosnak Magyarországon, miközben központi szerepe lesz a verseny-, valamint a bajnoki rendszer kialakításában is.

Domború asztalon

A teqball a labdarúgás és az asztalitenisz elemeit vegyítő sport. Domborúan meghajlított síkú, középen plexiüvegből készült „hálóval” elválasztott asztalon játsszák futball-labdával, legalább ketten.