Világbajnoki érmes igazolt az egri búvárokhoz

Világjátékokon ezüst-, és bronzérmes, világ-, és Európa-bajnoki dobogós versenyzőt igazolt az egri Búvár- és Vízisport Klub. A 24 éves Varga Krisztina a Kaposvári 1. MCM-Diamant Adorján SE-nek búcsút intve választotta a megyeszékhelyi klubot, amelynek színeiben a Dobó-kupán négy éremmel nyitott.

– Örülünk, hogy bennünket választott Varga Krisztina, akivel már régóta jó barátságban vagyunk, mintahogy az edzőjével, Nagy Márkkal is – mondta a Heolnak a Búvár- és Vízisport Klub Eger vezetője, Holló Győző.

– Szerencsésen alakult a helyzet, mert a versenyző magánéletében történt változás indokolttá tette a váltást, azt, hogy hozzánk jött. A körülmények is talán nálunk a legkedvezőbbek ahhoz, hogy továbbra is eredményesen szerepeljen. Krisztina úgy érzi, Egerben erre nyílik mód, én pedig remélem, hogy tudjuk is biztosítani, hogy akár a strandon, akár a Bitskey-uszodában pályalehetőség álljon rendelkezésére, ahhoz, hogy felnőtt világbajnok lehessen, amihez közel áll.

A klasszis uszonyos és búvárúszót a hétvégi Dobó-kupán mutatta be Holló Győző. A Bitskey-uszodában lebonyolított viadalon 17 egyesület 185 versenyzője mérette meg magát. Közülük a házigazdák nyolc érmet (három arany, két ezüst, három bronz) szereztek. Varga egyszer nyert, kétszer második helyen végzett és egy bronzmedált gyűjtött.

– A klub tagjainak mindenképp ösztönzést jelent Krisztina érkezése – folytatta Holló Győző. – A Dobó-kupán adódott egyórás szünetben összegyűltünk, és a versenyzők, szülők, edzők előtt jelentettem be új igazolásunkat. Valamennyi jelenlévőt felvillanyozta a hír. Megbeszéltük, hogy néhányszor, amikor az edzésterve, a lehetőségei és a versenyrendszer engedi, akkor a gyerekekkel és a nagyobbakkal is edz majd, éppen azért, hogy motiválja őket. Számítanék rá, hogy a fiatalabbakat felspannolja. Ő nagyon szívesen fogadta ezt, és a Dobó-kupán a gyerekekkel már jól elbeszélgetett, kedvesen válaszolt a kérdéseikre. Remélem, megfelelően tudjuk majd menedzselni, és jó példaként láthatják majd az egri úszósportban tevékenykedő gyerekek, hogy itt egy világszinten előkelő helyen jegyzett versenyző készül, akinek vezetésével olyan csapat kezd kialakulni, amelynek tagjai később még jobb eredményeket érhetnek majd el.

Varga Krisztina dicsőséglistája

Felnőtt válogatott kerettag

Junior vb-érmek: 1 arany, 1 ezüst, 2 bronz

Junior Eb-érmek: 3 arany

Felnőtt világjátékok érmek: 1 ezüst, 1 bronz

Felnőtt vb-érmek: 2 ezüst, 6 bronz

Felnőtt Eb-érmek: 1 ezüst

75-szörös országos bajnok

11-szeres diákolimpiai bajnok