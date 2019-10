Világkupa: egri trió a Duna Arénában

A sportszerető hazai közönség hangjától „leszakad a lelátó”.

Békési Eszter, Holló Balázs és Pap Bálint képviseli az Egri Úszó Klub színeit a Duna Arénában pénteken kezdődő és vasárnapig tartó Világkupán, ahol egy sor világsztár áll rajtkőre.

Kovács Ottó és Török Zoltán tanítványai összesen tizenegy versenyszámban állnak rajthoz a fővárosi komplexumban. Békési Eszter 50, 100 és 200 méter mellen, Holló Balázs 200 és 400 méter gyorson, továbbá 200 és a 400 méter vegyesen szerepel, Pap Bálintra pedig az 50, a 100 és a 200 méter gyors, valamint az 50 méter pillangó vár.

Csaknem a teljes felnőttválogatott és az utánpótlás legtehetségesebb tagjai is jelen lesznek a Világkupán: mindösszesen 31 magyar úszó áll rajtkőre, köztük mindhárom medencés világbajnok, azaz Hosszú Katinka, Kapás Boglárka és Milák Kristóf. Egy sor külföldi világsztár is érkezik, így az olimpiai bajnok spanyol Mireia Belmonte, a holland Ranomi Kromowidjojo, valamint a koreai vb-n a medencében és nyíltvízen is világbajnok német Florian Wellbrock.

– Elkezdődik az őszi menetelés, hiszen a következő hetekben minden hétvégén versenyezni fogunk egészen karácsonyig – nyilatkozta a távirati irodának a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka, aki vezeti az összetett világkupát. – Számomra a felkészülés része ez a világkupa, most különösképpen örülök neki, hogy nagymedencében zajlik majd az esemény, hiszen egy másik szervezetnél (ISL) fogunk rövidpályán versenyezni és ott lesz a decemberi Európa-bajnokság Glasgow-ban. Viszont a fő cél természetesen a tokiói olimpia továbbra is, ezért jó, hogy nagymedencében is úszhatunk most.

Hosszú öt számban nevezett, a két vegyesúszótáv mellett 100 és 200 háton, illetve 200 pillangón méretteti meg magát. A szabályok szerint nincs korlátozva az indulások száma, de az összetett pontversenybe csak a három legjobb eredmény számít.

Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke kiemelte, az egy évvel ezelőtti vk-hétvége óta négy világeseményt rendezett Magyarország.

– Ez nemcsak Európában, hanem a világban is egyedülálló, ez egyfajta bizalom a FINA részéről, ami azoknak a versenyzőknek is köszönhető, akik nagyszerű eredményeket értek el – fogalmazott a MÚSZ első embere, aki kiemelte a magyar kormány támogatását, és a sportszerető hazai közönséget is, akiknek a hangjától „leszakad a lelátó”, amikor a magyarok állnak fel a rajtkőre.