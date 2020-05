Visontán tartanak éremosztást az idényzárón

Felesleges sorskísértésnek tartotta volna a Visonta SC elnöke, egyben szakvezetője, ha ebben a hónapban edzésbe állnak a klub játékosa. A megyei II-es élgárdát hátrányosan érintette a 2019/20-as bajnoki év idő előtti kényszerű zárása.

– Nagyon sajnálom, hogy ilyen véget ért a bajnokság – kesergett Dérfi Zoltán. – Valamilyen határozatnak születnie kellett, és bizonyosan nem voltak könnyű helyzetben a döntéshozók. Saját csapatunk nagy vesztese ennek az egésznek, mert felnőtt alakulatunk azonos pontszámmal állt az élen, és a Domoszlót is figyelembevéve, három együttes azonos eséllyel küzdött a bajnoki címért. Mivel a bajnokságot lezárták, a jelenlegi ezüstérmünktől is búcsút inthettünk. De még nagyobb vesztesek U19-es gárdánk fiataljai, akik százszázalékos teljesítménnyel fejezték be a pontvadászat őszi szakaszát, nem valószínű, hogy a hátralévő hét mérkőzésen elbukták volna a nagyon megérdemelt bajnoki címet.

Az egyesület minden ügyes-bajos kérdését intéző vezető és tréner úgy véli, hogy a klubot kifejezetten hátrányosan érintette a bajnokság ekképp történt történt lezárása. Ezzel együtt megérti a helyzetet, és lehet, hogy semlegesként ő maga is így járta volna el.

– Bár amatőr fociról beszélünk, azért érmekkel nem ártott volna megjutalmazni azokat, akik dobogós pozíciót foglaltak el a kényszerű befejezésnél – tette hozzá Dérfi Zoltán. – Főleg a gyerekeknél lényeges ez, mert jelképesen is megérdemelték volna a medálokat. Tettek érte, hogy ilyen helyen álljanak. Másoknak, gondolok itt a nem az első három helyen zárt gárdákra, ezzel a gesztussal nem csorbultak volna az érdekeik. Valószínűnek tartom, hogy a júniusi záró összejövetelen egyesületünk rendezi ezt a hiányosságot, mert, ha tíz-húsz év múlva valaki ránéz a most kapott érmekre, legalább szép emléke is marad erről a szörnyű időszakról.

Így zárult az U19-es megyei II. osztály Nyugati csoportja

A folytatásról annyi biztosat közölt a sportvezető, hogy ezt a szezont befejezettnek nyilvánította a részükről, mert nem lenne értelme erre az egy hónapra edzésbe állni és feleslegesen kísérteni a sorsot.

– Ha minden jól megy, és lesz kikkel, július közepe táján elkezdjük a felkészülést, közös edzésekkel és előkészületi mérkőzésekkel, az augusztus 15-i kezdésre. Az, hogy miként és merre tovább, az még képlékeny. Ha hinni lehet az előrejelzéseknek, október-novemberre még rosszabb helyzet állhat elő a jelenleginél, ennek fényében meggondolandó, ki és mit fektet bele nyáron a fociba. Most, egy ilyen, befejezetlen bajnokság után kicsit borúlátó vagyok. Tudnám értékelni, ha visszatérhetnénk a járvány előtti ritmusba, mert már hiányzik a foci mindazoknak, akik eddig is szerették és részesei voltak – zárta gondolatait a visontaiak első embere.

Így zárult a 2019/20-as megyei II. osztályú felnőttbajnokság