Visszatért az élet az egri Bitskey uszodába

A Honvéd elleni múlt csütörtökön a koronavírus-járvány miatt partvonalra tett ZF-Eger férficsapata úgy is megnyerte „visszatérő” meccsét, hogy tizenkét napig medencét sem látott. Szombaton visszatérhettek a Bitskey-uszodába a pólósok (is) kedden pedig már a nézők is láthatják a csapatot.

VÍZILABDA A férfi OB I. középszakasza felsőházának 1. fordulója:

ZF-EGER–MISKOLCI VLC

Eger, Bitskey uszoda, kedd, 19.00. V.: Vogel, Petik. (A mérkőzés megtekintése ingyenes.)

– Úgy néz ki, edzés nélkül is le lehet hozni ezeket a meccseket, fel is csillant a szemem, hátha átállunk erre a ritmusra – fogalmazott az egriek csapatkapitánya, Decker Ádám még a Honvéd elleni 11–6-os sikert követően. – Meglepett, hogy a végig bírtuk az iramot, úgy látszik, a foci remek kiegészítő sportága a vízilabdának. No meg a „börtönkondi”, ahogyan Szécsi Zoltán ügyvezető elkeresztelte a korábbi tizenkét nap kreatív edzésmunkáját az nso.hu-n megjelent írásban. – Eger környékén gyönyörű környezetben találhatók szabadtéri edzőparkok, ezekben tudtunk dolgozni – folytatta az egri bekk. – Major Attila erőnléti edzőt szeretném kiemelni, mert rengeteget segített nekünk, olyan körülményeket teremtett akár egy mezőn is, hogy a kondicionális munkát el tudtunk végezni. Szárazföldön is lehet gyakorolni, ott is tudjuk egymásnak dobálni a labdát, meg felvenni a pozíciókat, csak kevesebbet kell úszni hozzá… Decker Ádámon érezni lehetett a felszabadultságot, más azért a hangulat a csapat háza táján, hogy véget ért a kálvária. A kényszerű szünetnek volt azonban előnye is: még jobban összekovácsolta a társaságot.

Az edzőként Dabrowski Norbert vezette egrieknek jó volt rendezni a sorokat, mert ma Miskolc, pénteken pedig az OSC ellen vár rangadó a ZF-Eger csapatára. Úszói helytállás Az Egri Úszó Klub tagjait is érzékenyen érintette a Bitskey uszoda bezárása. Ezzel együtt az úszók az elmúlt másfél hétben megpróbálták a lehetőségekhez mérten elvégezni az előírt munkát. Az úgynevezett nagycsoport versenyzői, akik a felnőtt magyar bajnokságon képviselik Egert, Izraelben edzőtáboroznak Kovács Ottó vezetésével, ám az utazás előtt négy napig a Duna Arénában készülhettek Békési Eszterék. A klub közösségi oldalán közölt információk szerint az utánpótlás versenyzők szűk keretek között, de edzéslehetőséghez jutottak a strandfürdő 50 méteres medencéjében, és két csoport is vállalta a hétvégi versenyzést. Az év első viadalának számító Budapest-kupa 1. fordulójában az egriek közül sokan személyenként négy-öt, de akár hét versenyszámban is bizonyítva nagy egyéni csúcsokat úsztak. A másik csoport tagjai ugyancsak a fővárosban álltak rajtkőre, ahol az utánpótlás próbatétel 1. fordulójában szerepelt kevés nevező sikeresen helytállt.