Zárt kapus meccsek jönnek az egri és a hatvani kézilabdában is

A koronavírus miatt elrendelt országos veszélyhelyzet az egri és a hatvani kézilabdázóknál is zárt kapus mérkőzéseket eredményezett.

A koronavírus miatt elrendelt országos veszélyhelyzet a kézilabdázóknál is zárt kapus mérkőzéseket eredményezett, így a balmazújvárosi bajnokit is nézők nélkül rendezik. A nemzetközi sportot is érinti a vírus elleni védekezés, március 13-án például előbb a magyar, majd a teljes Giro D’Italiát elhalasztották, de április 3-ig biztosan szünetel a Premier League is például. Mindemeleltt több hazai sportrendezvény is elmarad, illetve zárt kapuk mögött tartják meg azokat. Mint például az Eszterházy SC vagy a Hatvani KSZSE mérkőzéseit.

Az Egri Városi Sportiskola összhangban a kormány március 11-én bejelentett intézkedéseivel és az egri önkormányzattal egyetértésben, az alábbi szabályozás elrendeléséről határozott.

A kormányrendelet hatálya alatt visszavonásig, illetve további utasításig március 14-én nulla órától minden sportcsoport edzését felfüggesztették az EVSI által üzemeltetett Kemény Ferenc Sportcsarmokban, a Hadnagy úti edző-, és ökölvívóteremben, valamint a Sike András birkózó csarnokban.

Kovács Géza: – Intézményünk mindent megtesz a gyerekek, a tanárok, az edzők és a sportolók védelmében.

A Kemény Ferenc Sportcsarnok kizárólag a Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola testnevelés óráira, illetve az SBS-Eger NB I-es csapatának edzéseire és bajnoki mérkőzéseire (amelyek zártkapusak) biztosítható. – Intézményünk mindent megtesz a gyerekek, a tanárok, az edzők és a sportolók védelmében a koronavírus fertőzés elkerülése érdekében. Ezt az intézkedést az ő érdekében tesszük. Kérjük szíves megértésüket – fogalmazott az EVSI igazgatója, Kovács Géza.

Jut idő pihenni az Eszterházynál

A Női NB I/B Keleti csoport 17. forduló

NKK BALMAZÚJVÁROS (11.)–ESZTERHÁZY SC (1.)

Balmazújváros, szombat, 17.00. (zárt kapus). V.: Barna, Kovács B.

Egyelőre nem érezzük a változásokat, ugyanúgy telnek a napjaink, mint korábban, edzünk, készülünk a hétvégére, legfeljebb annyi az újdonság, hogy amiért nem kell órákra járnunk, több idő jut a pihenésre – számolt be életükről Brettner Zsófia, az Eszterházy SC játékosa az elmúlt napokban hozott kormányzati intézkedések kapcsán.

– Nyilvánvalóan furcsa érzés lesz, hogy nem lehetnek szurkolók a lelátón, de próbálunk ebből is pozitívan kijönni, és még inkább a jó teljesítményre koncentrálni – folytatta a listavezető több poszton is bevethető játékosa.

Készülnek és felkészülnek Hatvanban

Férfi NB I/B Keleti csoport 16. forduló

MIZSE KC (9.)–HATVANI KSZSE (4.)

Lajosmizse, szombat, 18.00 (zárt kapus). V.: Sándor, Szikszay.

A hatvaniak az ősszel öt győztes mérkőzéssel a hátuk mögött az első bajnoki vereséget a Mizse KC ellen szenvedték el (28–31). A téli szünetet a dobogó harmadik helyén tölthették, a tavasszal azonban négy találkozón eddig mindössze két pontot gyűjtöttek.

– A megszokott mederben zajlott a csapat felkészülése, betartva az előírt szabályokat készülünk az újabb megmérettetésre – fogalmazott a hatvani klub elnöke, Antalóczy Péter. – Amennyiben később újabb szigorítások lépnek életbe, az a mi szereplésünket is befolyásolhatja.

A lajosmizseiek tavasszal négy mérkőzésükből mindössze egyet, a Vecsés ellenit nyerték meg. A Békéssel, az FTC U21-es csapatával és a Cegléddel szemben egyaránt alulmaradtak.

