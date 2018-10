ZF-Eger: a jelentős erősítés nem külföldről érkezett

Szentes és Szeged elleni meccs a szezonnyitón.

Szegedi ellenfelet fogad szerda este a 2018/19-es női OB I. első fordulójában a ZF-Eger együttese, míg a megyeszékhelyi férfi együttes Szentesen kezdi az idényt.

A női OB I 1. fordulójának mérkőzése:

ZF-EGER–SZEGED SZTE

Eger, Bitskey Aladár Uszoda, szerda, 19.00. V.: Csanádi, Kovács B.

Fél év nem kis idő, különösen, ha arról beszélünk, hogy ennyi ideig egyáltalán nem játszott tétmérkőzést a ZF-Eger női csapata. Amennyiben nagyon pontosak akarunk lenni, napra pontosan szombaton lenne hat hónapja, hogy az előző bajnokság ötödik helyéért rendezett párharcának záró felvonásán medencébe ugrottak a sárga-kék hölgyek, azóta legfeljebb edzőmérkőzéseken. Az ilyesfajta lebonyolítás értelmének keresése közben sok minden eszünkbe juthat, csak az nem, hogy a féléves leállás a női vízilabda érdekeit szolgálná. Ettől persze még alkalmazkodni kell a helyzethez, no meg természetesen felkészülni a következő időszak komoly feladataira. Merthogy a hosszúra nyúlt nyári szünetet legalább olyan szempontból fel lehetett fogni, hogy bőven lehetett idejük felkészülni az egrieknek a ma este startoló OB I-es szezonra. A nyári játékosmozgás is erre engedett következtetni, mert papíron mindenképp erősödtek a hevesiek. Az amerikai válogatott center, Brigitta Games elvesztése ugyan érzékeny is lehetne, de pótlására Ausztráliából érkezett középcsatár, Amelia Pullyblank személyében. Az igazán jelentős erősítés nem határainkon túlról érkezett, hanem Dunaújvárosból. A tavalyi LEN-kupa győztes gárdától egyértelműen a magyar válogatott egyik legmeghatározóbb tagja, Szilágyi Dorottya számít a legnagyobb névnek, de a balkezes Mchunu Hlengiwe és az egri nevelésű Rompos Dóra visszatérése is örvendetes. Hogy aztán a több helyen is megváltozott, mondjuk így: megerősödött társaság idei első fellépése milyenre sikerül, az a Szeged elleni hazai összecsapás alkalmával kiderül. A medence partján mindenesetre összesen öt olimpiai bajnoki cím néz egymással farkasszemet, ugyanis amíg a ZF-et továbbra is a háromszoros győztes Biros Péter irányítja, addig a Tisza-partiakat Athén és Peking bajnoka, Varga Tamás.

A kicserélődött férficsapatnak kevesebb ideje maradt

A férfi OB I A-csoportjának 1. mérkőzése:

SZENTESI VK–ZF-EGER

Szentes, szerda, 18.00., V.: Mucskai, Knézy.

Ellentétesen a női csapattól, a ZF-Eger férfi gárdájának jóval kevesebb ideje maradt felkészülni a 2018/19-es idényre, mert azt előző szezon is jóval később fejeződött be. A Bajnokok Ligája genovai nyolcas döntőjének június eleji történéseit követően ráadásul a keret tagjainak is szerteágazóbban alakult a nyári programja, hiszen többen is válogatott elfoglaltság miatt kezdték el később egri felkészülésüket. Amennyiben ezt nézzük, szeptember közepén lett komplett a sárga-kékek kerete, utolsóként a berlini Világkupáról visszatérő Sztrahinja Rasovics érkeztével. Hogyha a nők esetében elmondtuk a nyári változásokat, úgy elsőre itt is így illik. Ezek alapján a távozók között sorolhatjuk Braniszlav Mitrovicsot, Hárai Balázst, Kovács Gergőt, Lőrinc Bálintot, Bedő Krisztiánt, Angyal Dánielt, Uros Csucskovicsot, érkezett ugyanakkor Valics Bence, Sánta Dániel, Lukács Dorián, Tóth Bendegúz, Gyárfás Tamás, valamint a montenegrói Nikola Murisics. Lényegében egy nagy mértékben kicserélődött csapat kezdheti el holnap este az első osztályú pontvadászatot, ráadásul hasonló helyszínen, mint egy esztendeje. A tavalyi szezonnyitón Szentesen kissé nyögvenyelősre sikeredett 6–4-es egri győzelem született, amit nyilvánvalóan ezúttal is aláírnánk, tekintve, hogy még nagyon az új elején jár a ZF.

Egyébiránt hír még az egriek háza tájáról, hogy a Bajnokok Ligájában még nem ismert két csoportrivális az FTC–Vuliagmeni és a Brescia–Terrassa párharcból kerül ki, magyarul kezd kialakulni egy elég kemény nyolcas a legerősebb nemzetközi kupasorozatban is.