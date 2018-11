ZF-Eger: a Magyar Kupa-negyeddöntő főpróbája

A jövő hétvégén kétszer kell farkasszemet nézni az FTC-vel.

A női OB I. 7. fordulójának mérkőzése:

TATABÁNYA (7.)–ZF-EGER (6.)

Tatabánya, szombat, 18.00., V.: Juhász G., Hangay.

Néhány hete a Magyar Kupa egri selejtezőjében már megmérkőzött egymással az egri csapat és ma esti házigazdája, ezért lehet ­viszonyítási alapunk, milyen összecsapás várhat a társaságra. Mivel azon a meccsen 16–4-es sárga-kék-diadal született, a nagy különbség nem a hazai pályának tudható be, vagyis idegenben is egyértelmű esélyesként ugorhatnak medencébe Tóth Csengéék. A legfontosabb kérdést így talán nem is a három bajnoki pont megszerzése jelentheti, hanem az, mennyire sikerül felkészülni a jövő hétvégére, amikor az MK-sorozat negyeddöntőjében egymás után két mérkőzésen kell farkasszemet nézni az FTC-vel.

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA