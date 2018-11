ZF-Eger: elkerülnék a bunyós példát

Csucskovics az egrieknek, Murisics a bukarestieknek lesz ismerős.

A férfi Bajnokok Ligája A-csoportjának 3. fordulója:

ZF-EGER–STEAUA BUCURESTI (román)

Bitskey uszoda, kedd, 18.30. V.: Miskovics (montenegrói), Petronilli (olasz). Tv: M4.

A hétvégi Magyar Kupa-búcsút követően ismét nem maradt sok idő a pihenésre az egrieknél, lévén, hogy kedden újra a Bajnokok Ligája ad feladatot. A Steaua elleni összecsapáson ráadásul nem létezhet más terv, mint a három pont megszerzése, mert itt egyszerűen nem hibázhatnak a sárga-kékek. A meccsdömping és az FTC-vel szembeni két fellépés ugyanakkor bizonyosan hagyott nyomot az egriekben. A kérdés: mennyire?

– Amikor már látszott a második mérkőzésen, hogy nem lesz esély a továbbjutásra, próbáltam úgy elosztani a játékidőket, hogy előre tekintettem a Bukarest, és a BVSC elleni meccsre, mert ezek is nagyon fontosak – osztotta a ZF trénere, Dabrowski Norbert. – Itt most egy kérdés lesz, hogy a nagy pofon a Fraditól dühössé, agresszívvé és motiválttá tesz-e minket, vagy úgy járunk, mint a bokszoló, aki kap egy ütést, utána még benne marad a találat és kábán viselkedik. Jelenleg minden erőmmel azon vagyok, hogy mindenki dühös és motivált legyen, de teljesen mindegy, hogy milyen úton, egyszerűen nyerni kell ezt a mérkőzést.

Román ellenfelét tavaly kétszer is legyőzte a hevesi alakulat, nyáron viszont ott is történtek változások, ennek tükrében arra is kíváncsiak voltunk, idén mire lehet képes a Steaua.

– Hogy a centerekkel kezdjük, eljött hozzánk épp tőlük Nikola Murisics, és odament helyette az orosz válogatott harmadik számú centere, egy balkezes játékos – folytatta az egriek mestere. – Szereztek még ezen kívül tőlünk egy nagyon jó védekező embert, Uros Csucskovics személyében, akivel masszívabb lett a hátsó alakzatuk. Egy horvát lövő érkezett még, Jerko Kragic, és még egy fiatalabb román fiú a kapusuk, vagyis nagyjából hasonló játékerőt képviselnek, mint, amikor oda-vissza sikerült őket megverni. Mindentől függetlenül nagyon nehéz mérkőzésre számítok, mert ugyan hazai környezetben játszunk, és kötelező a győzelem, ám mindig ezek a típusú összecsapások a legnehezebbek.