ZF-Eger: Hannoverért már nem nagyon hibázhatnak

Kezdődik a Bajnokok Ligája-csoportkör második fele.

A Crvena zvezda elleni ma esti Bajnokok Ligája-mérkőzést hazai medencében is kötelezően nyerni kell(ene) a ZF-Eger csapatának.

A férfi Bajnokok Ligája A-csoportja 8. fordulójának mérkőzése:

ZF-EGER–CRVENA ZVEZDA (szerb)

Eger, Bitskey uszoda, szerda, 18.30. V.: Ortega (spanyol), Schwartz (izraeli). Tv: M4 Sport.

A belgrádi 13–12-es győzelemmel ugyan életben tartotta továbbjutási esélyeit a ZF-Eger együttese, de a csoportkör mértani közepénél tartva kijelenthető, hogy továbbra sincs saját kezében a sorsa. Dabrowski Norbert és Petrovai Márton együttese eddig három győzelemmel kilenc pontot gyűjtött, a még továbbjutó negyedik helyen álló FTC ezzel szemben négy egységgel, a harmadik Brescia pedig még ennél is eggyel jobban áll. Előrébb nincs értelme nézelődni, ezért a főtábla második felére vélhetően ezt a két riválist kell célba venni, már amennyiben komolyan gondolja a hannoveri nyolcas döntőt a társaság.

A második kör pedig szerda este startol, méghozzá az egriek Crvena zvezda elleni újbóli fellépésével, amit azonban már a Bitskey uszoda közönsége is láthat. Nem kérdés, hogy a két héttel ezelőtti találkozó sikere után hazai környezetben is kötelező a győzelem a még mindig nyeretlen riválissal szemben, legalábbis csak ebben az esetben mehet tovább a matematika óra. Ahogyan ugyanakkor írásunk elején fogalmaztunk, már így sincs saját kezükben a hevesiek sorsa. Az biztos, hogy a hátralévő hét összecsapás közül minden hazait hozni kellene, és emellett még idegenbeli bravúrra is szükség lenne. A helyzetet nehezíti, hogy ebből a négy meccsből a szerbeken túl a Pro Reccóval, az FTC-vel és a Barcelonetával is meg kell még küzdeni, vagyis három olyan alakulattal, amely jelenleg is továbbjutást érő pozícióban tartózkodik. És még akkor kötelező Bukarestből a három pont, ahogyan Moszkvában sem lenne szabad hibázni, Bresciában pedig valahogyan visszavenni az Egerben elhullajtott pontokat.

Leírva persze mindig egyszerűbbnek tűnik a képlet, de jelenleg tényleg az lehet a mottó, hogy menekülni kell a győzelembe. Mert innentől kezdve az is egyértelművé vált, minden egyes újabb vereséggel markánsan távolodnak a Final Eight-ről szőtt álmok.

Az A-csoport állása

1. Pro Recco 7 7 – – 100–48 21

2. Barceloneta 7 5 1 1 78–61 16

3. Brescia 7 4 2 1 60–48 14

4. FTC 7 4 1 2 75–63 13

5. ZF-Eger 7 3 – 4 69–87 9

6. Dinamo Moszkva 7 2 – 5 71–70 6

7. Steaua Bucuresti 7 1 – 6 47–79 3

8. Crvena zvezda 7 – – 7 34–88 0