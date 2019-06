ZF-Eger: idén egy kis bravúr hiányzott

Nem a legideálisabb pillanatban vette át az Egri Vízilabda Klub irányítását Szécsi Zoltán. A korábbi háromszoros olimpiai bajnoknak éppen azon a napon szavazott bizalmat a közgyűlés, amikor elkezdődött a 2018/19-es szezon. Adottak voltak a csapatok, akár a férfi-, akár a női keretek változtatására már nem volt lehetőség. Ebből az alapállásból nézve értékelt és tekintett előre a klub elnöke.

– Kezdjük a végéről, elégedett a negyedik hellyel?

– Inkább azt mondanám, hogy nem vagyok elégedetlen. Azt is gyorsan hozzá kell tennem, hogy azért olyan felhőtlenül boldog nem vagyok ezzel a negyedik hellyel. Viszont tudni kell, hogy amikor összeállt és véglegessé vált a keret, akkor mindenki azt mondta: inkább ötödik, hatodik lesz az Eger, mint negyedik. Ezzel együtt meglehetősen magabiztosan szereztük meg ezt a ma már sokak által nem nagyra tartott helyezést.

– Ez volt a realitás, vagy lehetett volna jobb is?

– Igen, lehetett volna jobb is. Mert a sztárjaink egész szezonban kiemelkedő, extra teljesítményt nyújtottak. Előfordult, hogy Hosnyánszky hozott öt meccsen extra teljesítményt, volt, hogy Vlahopulosz, és akadt rá példa, hogy mindketten. Az sem volt ritka, hogy Rasovics jelentette a mérleg nyelvét. Melléjük nagyon szépen felnőtt Sánta Dániel, kiválóan teljesített Gyárfás Tamás, és fél évtől nagyon sokat számított, hogy Sántavy Máté velünk volt. Ő volt az a pici plusz a Miskolc ellen például, ami a javunkra döntött. Egy kis bravúr, ami hiányzott a jobb helyezés eléréséhez.

– A férfi csapatot illetően mennyire érezte a keretet a sajátjának? Habár már korábban nyilatkozott arról, hogy tudott azonosulni úgy a női, mint a férfi keret összetételével. Azért voltak fenntartásai?

– Amikor elnök lettem, aznap indult a bajnokság, vagyis kész keretet kaptam, amiben azért Dabrowski Norbertnek volt némi mozgástere. Szakmailag meg végképp nem szóltam, szólhattam bele abba, hogy ki kap sapkát és ki kezdjen a kapuban. Ez nem az én dolgom, ebben a vezetőedző dönt. Istenigazából a hazai Dinamo Moszkva elleni mérkőzésen, mint első valódi megmérettetésen, lehetett reális képet kapni. Akkor beugrott Csiszár Boldizsár és ragyogóan teljesített, aztán a későbbiekben nem tudta ezt hozni. Nagyon pozitívan vártam Valics Bencét, mert korábban még kapusként nagyon jó volt vele dolgozni, nagyon jó képességű hálóőrnek tartottam, nyilván a méretbeli korlátait elfogadva. Amit viszont az egész szezonban tőle láttam, az egy borzasztóan nagy szakmai csalódás volt, és beigazolta azt, amit nagyon sokan mondtak. A Bajnokok Ligájába, a világ legjobb bajnokságának tartott megmérettetésre nem az íróasztal mellől igazolunk korábban az aktív pályafutását abbahagyó játékost. Egy ilyen szintű csapatnak a szezonját nem kockáztattam volna. Persze vártam a csodát, bíztam benne, hogy nem így lesz, de a végeredményt sajnos ismerjük. Nem tudok mást mondani nagy szakmai csalódás volt. A végén emberileg is csalódnom kellett Bencében, de ez már egy más kérdés, nem akarok belemenni, de elég nagy terheket rótt a klubra.

– Ismerjük a többi távozó nevét. Miért pont ők?

– Ez már maximálisan szakmai kérdés, amiben én nem akarok megnyilvánulni. Számomra a mindenkori csapatösszetételnél kétféle szempont létezik. Vagy az, hogy kiváló játékos kerüljön ide, vagy olyan, akiben meg van az a lehetőség, hogy kiváló lehet. Az épp hogy jó, az szerintem már nem elég. Középszerű játékosokkal tele van az OB I. Ha a mi csapatunk is ezekkel lesz tele, akkor mi is középszerű csapattá válunk, amit semmiképp nem akarok. A jelen vízilabdája mellett nekünk a jövőt is építenünk kell. Azt a szintet, amit egy jó, középszerű játékos képvisel és ezt tudja egy húsz éves is, akkor a fiatal, fejlődőképes, többre hivatott emberbe fektetünk energiákat. És most nem elsősorban a forintokra gondolok, hanem a játékpercekre. A játékosépítés igazi költsége szerintem nem forintban mérhető, hanem pontokban. Tisztelem a távozókat. Biros Barnabás új csapatában biztos, hogy meghatározóvá válhat. Marko Avramovics tisztességgel helyt állt, dolgozott, de azt amit ő tud, azt ma már tudják a fiatalok is, akikben még nagyon sok lehetőség rejlik. Tóth Bendegúz tehetsége megkérdőjelezhetetlen, nagy várakozással fogadtuk. Fizikálisan viszont akkora volt a lemaradása, amit csak a szezon vége felé tudott pótolni. Jövőbeni csapata biztos, hogy jól jár vele, mert ő annál sokkal jobb játékos attól, mint amit itt mutatott.

– Van edzőkérdés? Amikor elnök lett elterjedt, hogy váltás lesz. Eltelt egy szezon, hogy látja ezt jelenleg?

– Először is szögezzük le, hogy ezt a csapatot csak jó esetben taksálták a negyedik helyre. Akik követték a szezonunkat, azok láthatták a fejlődést. Mint már említettem, lehetett volna a negyediknél jobb is, ha egy pici bravúr sikerül. Nagyon hiányzott a kapusteljesítmény, talán egyedüli kivételként a Miskolcon lejátszott meccsünket említhetném. Ezért nem sikerült átugranunk azt az árnyékot, amit akár a Fradi, vagy a Brescia itthoni legyőzése jelenthetett volna. Akár a bajnokság, akár a BL-szereplésünk egy átlagos kapusteljesítménnyel most más megítélés alá esne. Az edzői teljesítménybe pedig nem lehet belekötni. Gyárfás válogatott lett, Sánta hatalmasat fejlődött, a kulcsjátékosaink végig játszották úgy a szezont, hogy minden mérkőzésen három és fél negyedet a vízben voltak. Mindezt sérülés nélkül. Major Attila erőnléti edzővel közösen ezt is kiválóan oldotta meg Dabrowski Norbert. Ráadásul érvényes szerződése van. Azt is hozzá kell tennem, hogy a jövő csapatának építésekor az új igazolásaink először nem azt kérdezték, hogy mennyit lehet Egerben keresni, hanem, azt, hogy ki lesz az edző. Mert Dabrowski már nem egy játékost adott a válogatottnak. Benne bíznak. Tudom, hogy nem illik kérdésre, kérdéssel válaszolni, de akkor miért is kellene edzőt váltani?

– Merre tovább? Mert a jövő kerete most már az öné és Dabrowski Norberté.

– Nem kell itt nagy átalakulásra gondolni, csupán finomhangolás szükséges. A négy új érkező bejelentésekor nyilván mindenki egyet ért majd velem abban, hogy ez a lehetőségek csapata lesz. Nagy reményekkel tekintek előre. Hosszú idő után a Bajnokok Ligája helyett az Eurokupában indulunk. Ha valami nagy „földrengés” nem lesz és valamelyik nagy csapat nem esik be a BL-selejtezőkből – mert láttunk már ilyen tudatos elnöki döntést is, különösen az olasz csapatoknál –, akkor reálisnak tartom a döntőt, akár a végső győzelemmel. Ez Eger első nemzetközi kupagyőzelmét jelenthetné. Egy kis szerencsével a Magyar Kupában is lehet szép eredményt elérni. A magyar bajnokságban is előzhetjük a Szolnokot. Amire nagyon vigyáznunk kell, hogy hátulról ne előzzön bennünket senki. Egyértelműen a dobogó a cél! Mindezen célok elérésében pedig nagyon sokat segíthetnek a szurkolóink. Arra kérem őket, hogy támogassák a csapatot és minél nagyobb számban legyenek ott a mérkőzéseinken. Ezt pedig valódi sportélménnyel igyekszünk meghálálni.