ZF-Eger: itthon a nők, éhes BVSC-nél a férfiak

A Spanyolországban kézsérülést szenvedett Hosnyánszky Norbert állapota szépen javul, vélhetően a fővárosban már ismét sapkát húzhat az olimpiai bajnok.

A női OB I. 2. fordulójának mérkőzése:

LFÁ-ZF-EGER (4.)–TATABÁNYA (9.)

Bitskey uszoda, szombat, 18.00. V.: Pásztor, ifj. Kádár.

A Szentes elleni győzelemmel (9–8) kezdődött a bajnoki idény a megyeszékhelyieknek, akik az FTC vendégeként tízgólos vereséggel (7–17) rajtoló Tatabánya ellen folytathatják a pontgyűjtögetést.

– A szoros eredmény ellenére egy pillanatig sem éreztem veszélyben a Szentes elleni győzelmünket, köszönhetően jórészt annak, hogy a védekezésünk kiválóan működött – emlékeztetett az egriek vezetőedzője, Biros Péter. – A Tatabányával szemben már arra is szeretnék választ kapni, hogy támadásban hol tartunk, miközben bízom benne, hogy a védekezés is stabil marad. Egyértelmű esélyesként ugrunk medencébe, de azzal is tisztában vagyok, hogy a három pontot egyetlen mérkőzésen sem adják ingyen. Végig koncentrálni kell, nem szeretnék kihagyásokat látni.

Az egrieknél ezúttal Menczinger Kata vélhetően pihenőt kap, míg kapusként Magyari Alda helyett Aranyi Réka szerepel.

A férfi OB I. 5. fordulójának mérkőzése:

BVSC-ZUGLÓ (4.)–ZF-EGER (2.)

Szőnyi út, szombat, 17.00. V.: Rubos, Kun.

– Már a Magyar Kupa első selejtezőkörében látszott, hogy a nyári erősítéseknek köszönhetően idén kiegyenlítettebb az első osztályú mezőny, várhatóan sok lesz a döntetlen körül eredmény – fogalmazott az egriek vezetőedzője, Dabrowski Norbert. – Ezt az elméletet csak megerősítette, hogy a Kaposvár megverte otthon a BVSC-t. Ebből is látszik, hogy milyen értékkel bír a Kaposvár elleni sima, 17–6-os győzelmünk, ráadásul Hosnyánszky Norbert és Angelosz Vlahopulosz nélkül. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy mi majd most „lelépjük” a BVSC-t. Ez azt jelenti, nagyon éhes lesz a sikerre a fővárosi gárda. Nekik már bravúrpontra lenne szükségük, s tisztában vagyunk vele, hogy ezt hazai pályán megpróbálják visszahozni, főleg úgy, hogy mi egy erőltetett menetből érkezünk. Nagyon kemény mérkőzésre számítok.

