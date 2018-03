ZF-Eger: kettős meccs a Fradi skalpjáért

A IX. kerületiek kiváló formában érkeznek a megyeszékhelyre.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Nem akármilyen mérkőzéseket láthatnak azok a vízilabdabarátok, akik ma este kilátogatnak a Bitskey uszodába. ZF-Eger–FTC rangadó következik, ráadásul kétszer is.

A férfi OB I. középszakasza felsőházának 2. fordulója:

ZF-EGER (1.)–FTC (3.)

Bitskey uszoda, szombat, 18.00. V.: Mucskai, Csanádi.

Amikor megtekintettük az első osztályú férfibajnokság középszakaszának programját, tudtuk jól, elég hamar „bedurvul” az iram a felsőházi küzdelmeket az első helyről kezdő ZF-Eger együttesénél. A Debrecen nyolcgólos legyőzése még csak laza bemelegítést jelentett, de ma este már kőkemény rangadó következik. Az FTC elleni összecsapás kiemelt jelentőségű, ugyanis könnyen előfordulhat, hogy az elődöntőben is ez a két gárda nézhet egymással farkasszemet. Ebből a szempontból a hazai fellépésnek jelentős a tétje. Nem szabad kikapnia a ZF-nek ahhoz, hogy megtartsa vezető helyét, különben a Fradi előz. A IX. kerületiek kiváló formában érkeznek, lévén, másfél hete a címvédő Szolnok otthonában is nyerni tudtak, míg szerdán Miskolcon elért győzelemmel címvédőként jutottak be az Európa-kupa fináléjába. A mieinknél is jól sikerült a főpróba az alpheni 14–4-gyel, ráadásul az eddig beteg Uros Csucskovics visszatérésével még erősödik is a keret. Hogy mi dönthet, nagyon nehéz lenne megmondani, különösen, hogy ebben a formában a két csapat még nem találkozott egymással a szezonban. Támpontot talán az őszi, egymás elleni kétkapuzás jelenthet, amikor döntetlen állásnál fejezték be a felek. Ám mint tudjuk, a tesztmeccsekből aligha lehet kiindulni…

Több, mint három pont a tét

A női OB I 18. fordulójának mérkőzése:

ZF-EGER (5.)–FTC (4.)

Bitskey-uszoda, szombat, 19.30. V.: Balázs, ifj. Kenéz.

A férfiak rangadóját követően a helyi nőkre is kemény kihívás vár a zöld-fehérekkel szemben. Az OB I alapszakaszának utolsó fordulója előtt három pont a két gárda közötti különbség, ám mivel az FTC ősszel hat találattal nyert a Népligetben, héttel kellene nyerniük a sárga-kékeknek az előzéshez. Reálisan nézve erre nem sok az esély, viszont mivel az elődöntőbe jutásról szóló, hét pontig tartó párharcban is már biztosan ez a két együttes mérkőzik egymással, nem mindegy, ki hány egységgel kezdheti el a csatát.