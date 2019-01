ZF-Eger: kezdésként rémálom

A vendégeknek a tanulságok levonása maradt.

A női OB I alapszakaszának 12. fordulójában:

FTC–ZF-EGER 14–10 (4–0, 5–5, 4–2, 1–3)

Budapest, Népliget, 150 néző. V.: Petik, Marnitz

FTC: Csehó-Kovácsné Kasó – Kövesdi 3, Muzsnyay, Huszti D. 1, Bujka 2, Tóth Csabai 2, Gémes 3. Cs.: Mihailovics 2, Takács V., Pőcze, Gerendás M. 1, Hajdú R., Illés H. Edző: Béres Gergely.

EGER: Horváth A. – Miklós R. 2, Pullyblank 1, Tóth Cs. 1, Hlengiwe, Somhegyi 1, Szilágyi D. 2. Cs.: Aranyi R. – Szilágyi Sz., Ráski 3, Kocsis Sz. Edzők: Biros Péter, Szilágyi Péter.

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA: 7–0, 7–2, 8–2, 8–4, 9–5, 10–6, 11–7, 14–7, 14–10

GÓL–EMBERELŐNYBŐL: 9/6, ill. 8/3

BÉRES GERGELY: – Nagyon jól kezdtünk, be is jött minden az elején, és az a hullámvölgy, ami bajba szokott sodorni minket, most az utolsó negyedre maradt, amikorra viszont már komoly előnyt sikerült kiharcolnunk. Három negyeden keresztül egyenletesen és jól játszottunk. Az volt a sorsdöntő ezen a mai mérkőzésen, ahogyan a lányok a vízbe ugrottak, amihez szeretnék nekik gratulálni.

BIROS PÉTER: – Újfent sokgólos mérkőzésen lehetünk túl a Ferencváros ellen, amelyen nem játszottunk jól. Az elején elengedtünk ellenfelünket, utána pedig már csak rohantunk utána. Több összetevője van a mérkőzésnek, nyilván az egyéni hibákból jönnek össze a kapott gólok, utána csapat szintről is beszélhetünk, amibe én is beletartozok. A végére kozmetikáztuk az eredményt, de nem tudtunk közelebb kerülni. Jobb volt a Ferencváros, gratulálunk a hazai csapatnak, nekünk pedig le kell vonni a tanulságokat, hogy miért játszottunk így az elején. Személy szerint borzasztóan csalódott vagyok, nem azért, mert kikaptunk, hanem, mert nem volt sanszunk még csak közel kerülni sem a Fradihoz.

További részletek a klub honlapján találhatók.