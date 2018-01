ZF-Eger: lesz még egy kimaradó

Nagy hiba lenne elveszíteni az elmúlt mérkőzések lendületét.

A férfi OB I B-csoportjának 12. fordulója:

SZEGED (8.)–ZF-EGER (1.)

Szeged, szerda, 18.30. V.: Petik, Bene.

– Angyal Dániel kisebb betegséggel küzd, hétfőn még láza is volt, így biztosan kihagyja a mérkőzést, minthogy az is eldőlt, hogy Braniszlav Mitrovics is felmentést kap szerda estére – jelentette ki Dabrowski Norbert, az egriek vezetőedző.

Rajtuk kívül még egy hiányzója lesz az egri csapatnak, ám hogy ki, azt csak közvetlenül az elutazás előtt dönti el a szakember. Utazik viszont az ifjúsági korú Tóta, Magyar, Kürti hármas, akiknek ez a játéknap jó lehetőséget jelenthet az OB I-es tapasztalatszerzésre. A tréner a klub honlapján azzal is egyetértett, hogy leginkább edzőmérkőzés jellege lesz a találkozónak, viszont arra felhívta a figyelmet, hogy nagy hiba lenne leengedni, elveszíteni az elmúlt mérkőzések lendületét. Túl azon, hogy tisztelni kell az ellenfelet, szombaton Miskolcon már rangadó vár a fiúkra. A vendégek leginkább a borsodi erőpróba felkészülésére akarják felhasználni a hétközi meccset, ahol Dabrowski mindenkitől maximális hozzáállást vár el.