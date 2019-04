ZF-Eger: most már minden meccs rangadó

Moszkvában szerepel a ZF-Eger férficsapata a Bajnokok Ligájában.

A Bajnokok Ligája A-csoportjának 13. fordulója:

DINAMO MOSZKVA (OROSZ)–ZF-EGER

Moszkva, szerda, 18.15 (helyi idő szerint: 19.15)

– Most már minden mérkőzésünk rangadó lesz, s minden alakalommal bravúr kell a győzelemhez. Már csak egy hónap van hátra a szezonból, most már nem lehet kiengedni – nyilatkozta Dabrowski Norbert a klub honlapjának. – A bajnokságnak ezen szakaszáért szenvedtünk egész évben. Azért dolgoztunk, hogy most sikeresek legyünk. Jó állapotban van a csapat fizikálisan és mentálisan is. Mindenkinek nekimegyünk, így ma este a Moszkvának is. Győzni akarunk! Ráadásul az előbbi mondataimat mint egy alátámasztandó: annyira közel van a szombati Szolnok elleni összecsapás, hogy szinte lehetetlen különválasztani a kettőt. Szerdán este meccs Moszkvában, csütörtökön utazunk, pénteken edzünk egyet, aztán szombaton megyünk Szolnokra. Mindezt egy lendületből tudjuk csak megcsinálni. Azért is mondtam, hogy most már nincs mese, most már neki megyünk mindenkinek. Sokat segítene, ha egy győztes csapat mehetne Szolnokra, nagyot lendítene rajtunk. De ne szaladjunk ennyire előre. Először győzzük le a Moszkvát, aztán ezekkel a „vadászpilótákkal” időben érjünk haza.

A csoport állása