ZF-Eger: nem sikerült rangadót nyerni

Hétgólos vereséget szenvedett a házigazda egri gárda a női OB I. 4. fordulójában.

LILLAFÜREDI ÁSVÁNYVÍZ-ZF-EGER–DUNAÚJVÁROS

5–12 (2–4, 2–1, 1–3, 0–4)

Eger, Bitskey uszoda, 200 néző. V.: Debreceni, Juhász G.

EGER: – Magyari, Szilágyi D. 4, Menczinger, Dobi, Molnár D., Katona Zs., Tóth Cs., Czigány D., Pulyblank, Szmodics, Szilágyi Sz., Vályi F., Polák Zs. 1, Aranyi. Edzők: Biros Péter és Szilágyi Péter

DUNAÚJVÁROS: Kiss – Brezovszki 1, Sajben, Gurisatti 1, Horváth 2, Mahieu 1, Szabó, Garda 6, Ziegler 1, Vályi V., Huszti, Szellák, Aarts. Edzők: Mihók Attila és dr. Sike József.

Gól–emberelőnyből: 4/1, ill. 9/3

Gól–ötméteresből: 2/1, ill. 4/4

Kipontozódott: Szilágyi Sz. (31.

BIROS PÉTER: – A befektetett munka nem hozta meg a gyümölcsét. Rengeteg energiánk van ebben a mérkőzésben, mégsem sikerült. Mennünk kell azonban tovább, a sportban az a szép, hogy hétről-hétre jönnek a meccsek. Javítanunk kell, s változatlanul úgy érzem, hogy javíthatunk is.

MIHÓK ATTILA: – Gratulálok a csapatomnak, mert megvalósították azt, amire készültünk. Fegyelmezetten védekeztünk, s a számszerű eredmény is bizonyítja, hogy elöl is rendben voltunk. Mégsem gondolom azt, hogy a következő Eger–Dunaújváros összecsapás ne háromesélyes lenne.

További részletek: