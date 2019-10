ZF-Eger: pikáns csata előtt

Hét közben a Bajnokok Ligájában érdekelt FTC ellen gyakorolt, majd játszott egy sajátos edzőmérkőzést a ZF-Eger férficsapata. A fővárosi látogatás remekül szolgálta a felkészülést a Budapesti Honvéd elleni összecsapásra.

A férfi OB I. B-csoportjának 6. fordulója:

ZF-EGER (2.)–BUDAPESTI HONVÉD (4.)

Eger, Bitskey Aladár Uszoda, szombat, 18.30. V.: Csizmadia, Fodor.

– A Honvéd a Vasas ellen elvesztett olyan pontokat, amelyeket szerintem ők a nyolcba kerülésükhöz bekalkuláltak – rögzítette az egriek vezetőedzője, Dabrowski Norbert. – Ugyanaz a helyzet, mint a BVSC meccs előtt, ugyanis előtte ők is kikaptak a Kaposvártól. Tudtam, hogy mindent megtesznek ellenünk, hogy visszaszerezzék a pontokat. Az első két negyed kemény is volt, aztán sikerült ellépnünk tőlük. Most megint nagyon motivált vetélytársunk lesz, mert már nekik is nagyon kellenek a bravúrpontok. Az Eger–Honvéd mérkőzés mindig nagyon pikáns, szívós és kemény csata, és ez is ilyen lesz. Ugyanabban a forgatókönyvben bízok, mint a BVSC-vel szemben. Vagyis az eleje biztosan nagyon nehéz lesz, aztán remélem, hogy a BVSC-hez hasonlóan a harmadik negyedtől érvényesül majd, hogy mi milyen játékerőt képviselünk.

Arra a kérdésre, hogy a Honvéd elleni mérkőzés már beleillik-e a Szolnokkal szembeni összecsapás programjába, vagy az teljesen külön történet, így válaszolt a szakvezető a klub honlapjának.

– Készült ugyan egy felépített mikrociklus a Szolnok elleni meccsig, s ebben szerepel a Honvéddal szembeni mérkőzés is. Ugyanakkor inkább az edzéseket igazítottam, mert a szombat esti összecsapás mégis komoly küzdelmet ígérő bajnoki találkozó, amelyen pontokért zajlik a küzdelem. A Honvéd jó csapat, vagyis a formaidőzítésre külön figyelni kell. Nagyon szeretnénk, ha sokan jönnének ki a találkozóra, s ahogy az itt megszokott, együtt, közösen, jó hangulatban, győztes mérkőzés után búcsúzhatnánk a szombat estétől – szólt a szurkolókhoz Dabrowski Norbert.

A B csoport állása

1. OSC 5 5 – – 75–30 15

2. ZF-Eger 5 4 1 – 70–37 13

3. BVSC 5 3 – 2 52–56 9

4. Budapesti Honvéd 5 3 – 2 47–51 9

5. Kaposvár 5 2 – 3 42–62 6

6. Vasas 5 2 – 3 44–53 6

7. Szentes 5 – 1 4 37–53 1

8. Szombathely 5 – – 5 46–71 0

