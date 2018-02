ZF-Eger–Szolnoki Dózsa: percről percre

A ZF-Eger férfi vízilabdacsapata a címvédő Szolnokot látja vendégül a Bajnokok Ligája B csoportjának 8. fordulójában. A rangadót percről percre közvetítjük.

Elsősorban remek védekezésének köszönhetően az Eger megérdemelt győzelmet aratott a BL-címvédő Szolnok ellen a Bitskey Aladár Uszodában. A két csapat ezzel helyet cserélt egymással a B-csoportban. A közvetítést ezzel befejeztük.

IV. negyed:

8. perc: De nincs újabb szolnoki gól, és ezzel gyakorlatilag eldőlt a találkozó. Támadhat az Eger, és meg is van az újabb gól, számszerűleg a hatodik a meccsen. 6-3, ez a vége.

8. perc: Elkezdődött az utolsó perc. Nagy Viktor újabb védése után megint a Szolnok támadhat. Meleg lesz a vége?

7. perc: Nagy Viktor védett egyet, majd egy gyors lefolyású akció végén megvan a harmadik szolnoki gól. 5-3.

6. perc: Szolnoki időkérés a véghajrá előtt. Talán az utolsó lehetőség a vendégek előtt, hogy igazán szorossá tegyék a találkozót.

4. perc: Tiszta egri lehetőség, de Nagy Viktor jó helyen állt, hatalmas kezével pont lefedte a rövidsarkot. Nincs meg a hatodik, és így még azért izgalmas is lehet a vége.

2. perc: Nagy nehézségek árán összejön a második szolnoki gól. 5-2.

2. perc: Már csak azért is, mert a szolnoki akcióból megint nem lett semmi, ellenben az Eger góllal fejezte be saját támadását. Bedő Krisztián szó szerint begyötörte valahogy a labdát a vendégek kapujába. 5-1.

1.perc: A negyedik ráúszást a szolnokiak nyerték. Apró szépségtapasz.

III. negyed:

8. perc: Semmi meglepetés, megint Mitrovics! Pedig ezúttal a végletekig ki volt játszva a szolnoki akció, de a megyeszékhelyiek kapusa kivédte azt, amit szinte nem is lehet. És közben lepereg az óra, továbbra is háromgólos egri vezetés, és ami a legmegdöbbentőbb: az utolsó negyed előtt csupán egy szolnoki gól, az is ötméteresből.

6. perc: A BL-győztes nem talál fogást az egri védelmen. Tanácstalanság, túlzott statikusság érződik a vendégjátékosokon, amikor támadásban járatják a labdát.

5. perc: Ismét befújtak egy szolnoki emberelőnyt, ami ezúttal is kimaradt. Mitrovics fogta a nagy erejű közeli lövést.

4. perc: Továbbra is hibátlan az egri védelem, az imént egy szolnoki emberelőnyt sikerült kivédekezni.

3. perc: Zúgó egri kapufa után hazai emberelőny, de ezúttal nincs újabb gól. A szurkolók közül sokan háborognak, amiért a játékvezetők nem ítéltek ötméterest.

1.perc: Máris jön a folytatás, és a harmadik ráúszás. Ezúttal is az Eger vezetheti a negyed első támadását.

II. negyed:

8. perc: A végére még jutott egy egri és egy szolnoki támadás, de nincs újabb gól. A nagyszünetben háromgólos különbség a két csapat között.

7. perc: Ott az újabb hazai gól. Kézről kézre járt a labda, a befejező ezúttal Sztrahinja Raszovics volt. Bajban a Szolnok, főleg, hogy a következő támadás végén is véd egyet Mitrovics. 4-1.

6. perc: A meccs eddigi legszebb gólja az egrieké. Egy mintaszerű centerezés után Decker Ádám okosan pattintja a labdát a kapuba. 3-1.

4. perc: A két kapus teljesítményére nem lehet panasz. Mitrovics és Nagy Viktor is fogja, ami fogható.

3. perc: Ötméteresből megvan a szolnokiak első gólja. Adrian Prlainovics. 2-1.

2. perc: Egy kontra után szolnoki akció, amely nem hozza meg az egyenlítést. Ismét jön az Eger, emberelőny, és ott a meccs második gólja! Megint Vlahopulosz. 2-0.

1.perc: Kezdődik a második negyed. Ezt a ráúszást is a hazaiak nyerték.

I. negyed:

8. perc: Emberelőnyben játszott a Szolnok a negyed utolsó támadásánál, de Braniszlav Mitrovics közreműködésével sikerült elhárítani a veszélyt. Az óra pedig lepereg. Egri vezetés az első negyed után.

6. perc: Megtört a jég! Türelmesen játszott az Eger, a végén pedig Angelosz Vlahopulosz talált rést a falon. 1-0.

5. perc: Itt is, ott is sok a hiba, vagy mondjuk inkább úgy: a védelmek kifogástalanul működnek. Továbbra is várunk az első gólra a Bitskeyben.

4. perc: A harmadik egri lövés után sincs gól. Ezúttal a blokkban halt el a kísérlet.

3. perc: Egymás után kétszer is emberelőnyben játszottak az egriek, de gól egyik támadásból sem született. Nagy Viktor kétszer is bravúrral védett.

1. perc: A ráúszásnál az egriek hozták el a labdát, és vezethetik a meccs első támadását.

A meccs előtt írtuk:

18.23 – Dudaszó, és a meccskeretek beolvasása. Pillanatokon belül kezdődik!

18.12 – Gyülekeznek az emberek a Bitskey Uszodában, de egyelőre még nincs telt ház. Jó negyedóra még hátravan a kezdésig.

17.30 – Az egriek vezetőedzője, Dabrowski Norbert ezúttal harcosabb Szolnokra számít. A szakember a meccs előtt a klub honlapjának elmondta, játékosai nem terveznek előre, inkább lépésről lépésre haladnak a célok fel. Hozzátette, ha most is sikerülne jó eredményt elérni a szolnokiak ellen, akkor utólag már semmi gondja nem lesz a szombati miskolci döntetlennel.

17.20 – A két csapat legutóbbi találkozója emlékezetesre sikeredett, hiszen januárban az Eger egy fordulatos, végletekig kiélezett meccsen 11-10-re nyerni tudott a Tiszaligetben. A szolnokiak most „visszavágóként” tekintenek az újabb ütközetre, amely 18.30-kor kezdődik a Bitskey Aladár Uszodában. Beharangozó írásunkat ide kattintva olvashatja el.