ZF-Eger: történelmi pont a Miskolcnak

Azzal nem történt tragédia, mert nem nyert az éllovas.

A férfi OB I B-csoportjának 13. fordulójában:

MISKOLCI VLC–ZF-EGER 8–8 (1–2, 4– 3, 1–1, 2–2)

Miskolc. V.: Mucskai, Dodog.

MVLC: Csoma – Alekszij, Nagy Á. 1, Hornyák, Berta 2, Bowen 3, Vadovics 1, Sánta, Jakab, Misics, Milicsics, Halek 1, Lukács. Edzők: dr. Sike József, Petlyánszki Péter.

EGER: Mitrovics – Angyal 1, Rasovics, Avramovics, Hosnyánszky 1, Decker, Kovács G. 2, Csucskovics, Vlahopulosz 3, Bedő, Hárai 1. Edzők: Dabrowski Norbert, Petrovai Márton.

A döntetlennel a miskolci gárda története első bajnoki pontját szerezte az Eger ellen.

DABROWSKI NORBERT: – Nem történt tragédia, mert nem nyertünk. Nem is érdemeltük volna meg. A miskolciak nagyon jól játszották azt, ami az erősségük, nagyot küzdött mindkét csapat. Igazságos döntetlen született. Jó meccs volt! Jöhet szerdán a Szolnok!

DR. SIKE JÓZSEF: – Annak örülök, hogy a játékosaim kijátszották magukból a százszázalékot. Nekünk még tanulnunk kell a nemzetközi kupák és a hazai bajnokság ritmusát. Jövőre már rutinosabbak leszünk. A küzdőszellem dicséretes, a kondíciónk is meg van, azt hiszem, ma is bizonyítottuk, hogy jó úton járunk.