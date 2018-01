ZF-Eger: tovább vinnék a lendületet

A férfi OB I B-csoportjának 11. fordulója:

ZF-EGER (1.)–HONVÉD (4.)

Eger, Bitskey uszoda, szombat, 16.00. (Tv: M4 Sport), V.: Németh, Rubos.

Szerda este óta csupa mosolygós tekintetű emberrel lehet találkozni a Bitskey Aladár Uszoda környékén, no, de nincs is ebben semmi meglepő. A Bajnokok Ligája-címvédő Szolnok idegenbeli legyőzése egyrészt hosszú sorozat végére tett pontot a ZF-Eger csapatának életében, másfelől a három pont megszerzésével igazán élessé vált a küzdelem a sorozat B-csoportjában.

Vagyis indokolt tehát a jókedv, és ha előre nézünk, akkor is megmaradhat az optimista érzet. Az OB I-ben legalábbis kilenc mérkőzés után is százszázalékos hatékonysággal áll alapszakasz-csoportja élén a sárga-kék alakulat, ez a sorozat pedig jó eséllyel ma délután is folytatódhat.

A vendég Honvéd elleni összecsapáson egyértelmű egri győzelemre mutatkozik kilátás még akkor is, hogyha a szebb napokat is látott fővárosi társaság képes lehet nagy bravúrra. Elég, ha csak a szezon első fordulójában látott OSC elleni 12–6-os győzelemre gondolunk, ami figyelemreméltó teljesítmény Vad Lajos tanítványaitól. Persze a Honvéd jelentette veszélyeket alaposan kivesézte a hevesi klub szakvezetése, a két csapat októberi, Budapesten remdezett mérkőzésén így nem is borult a papírforma, és 12–3-as vendég siker született.

– Alapvetően teljesen más jellegű meccs vár ránk, mint a Szolnok ellen, ilyenkor ugyanis mindig az erősebb csapat hozzáállásán múlik a találkozó végkimenetele – fogalmazott a Honvéd korábbi, a ZF jelenlegi pólósa, Kovács Gergő. – Mivel most lesz újabb három találkozónk mielőtt újból a Szolnokkal játszanánk, ezért nem lehet alább adni a lendületből. Ha már lendületet kaptunk legalábbis a szerdai győzelemtől, akkor minimum a visszavágóig abban is kell maradnunk, ami nyilvánvalóan azt is jelenti, hogy a Honvéd ellen is végig száz százalékot szeretnénk kiadni magunkból.

A TOVÁBBI PÁROSÍTÁS

SZOMBAT

18.00: Szeged–Szentes

19.00: OSC-Újbuda–Pécsi VSK

19.00: Miskolci VLC–Tatabánya

A B csoport állása

1. ZF-Eger 9 9 – – 113–48 27

2. OSC-Újbuda 10 8 – 2 115–61 24

3. Miskolci VLC 10 6 1 3 95–67 19

4. Honvéd 10 5 1 4 92–77 16

5. Pécsi VSK 10 4 1 5 83–84 13

6. Tatabánya 9 3 1 5 58–84 10

7. Szentes 10 2 – 8 71–107 6

8. Szeged 10 – – 10 42–141 0