ZF: egy meccsen bármi lehet

A nők előbb Szegeden, majd Szentesen játszanak.

Ezt ne hagyja ki! Várd a vendégeket a legédesebb aprósüteményekkel az ünnepek alatt!

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Fontos pontokat szerezhet „vissza” szerda este a ZF-Eger férficsapata az FTC elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-mérkőzésen.

A férfi Bajnokok Ligája A csoportja 5. fordulójának mérkőzése:

FTC (4.)–ZF-EGER (5.)

Budapest, Komjádi uszoda, szerda, 20.30. V.: Colombo (olasz), Ivanovszki (montenegrói). Tv: M4 Sport.

A Brescia elleni vereséggel lépéshátrányba került BL-csoportjában a ZF-Eger csapata, ami azt jelenti, ha idén is szeretne ott lenni a sorozat nyolcas döntőjében, úgy valahol bravúrt kell elérnie. Elsőként remek lehetőséget kínál szerda este a friss Magyar Kupagyőztes FTC elleni összecsapás, amelynek minden létező összehasonlítása alapján a házigazda zöld-fehérek számítanak esélyesnek.

– Láttuk a Magyar Kupa négyes döntőjében is, milyen erős a Ferencváros, a Barceloneta kivételével nem is sikerült megállítani senkinek, ezért is remélem nagyon, hogy mi leszünk a második csapat Európában, amelynek ez sikerül – vezette fel a találkozót az egriek mestere, Dabrowski Norbert. – Kicsit ilyen most vagy soha érzésem van, mert sorozatterhelésből érkezik ez a meccs ellenfelünknek. Azt gondolom, ha tudjuk két negyedig azt az iramot tartani, amit diktálnak, és döntetlen körül tartjuk az állást, akkor jó esélyünk lehet a végjátékban. Nyilván nagyon erős a Fradi kerete, játszottunk egymás ellen már ebben a szezonban is, és más mérkőzéseket is megnéztünk. Tisztában vagyunk az erényeikkel, és nem túlzás azt mondani, hogy egy BL-győzelemre is esélyes csapatról beszélünk. Rettentő nagy tett lenne, ha pontot, vagy pontokat tudnánk szerezni. Habár ez nagyon nehéz feladat, abban lehet más az eddigi találkozókhoz képest, hogy ez egyetlen meccs. A bajnokin nem voltunk igazán készek a kihívásra, a Magyar Kupában pedig akárhogy is nézzük, nyolc negyed alatt megverni ezt az FTC-t, nem egyenlő küzdelem. Egy mérkőzésen szokás mondani, hogy mindenkit le lehet győzni, viszont inkább úgy fogalmaznék, hogy két negyedet bármelyik csapat ellen meg tudunk nyerni. Ezért is mondom, hogy végig mellettük kell mennünk, mert amikor ritmust váltanak, akkor szinte lehetetlen velük a lépést tartani.

Szegeden, majd Szentesen

A női OB I. 10. fordulójának mérkőzése:

SZEGED SZTE (7.)–ZF-EGER (5.)

Szeged, szerda, 18.30. V.: Csizmadia, Várkonyi.

Négynapos extra programmal zárja a 2018-as évet a ZF-Eger csapata, amelynek első feladataként szerda este Szegeden ugrik medencébe az OB I.-ben. A Tisza-parti összecsapással az alapszakasz második köre kezdődik, ezen a találkozón pedig alapvetően nem lehet kérdés a mieink győzelme.

Érdekesnek ígérkezik az a nemzetközi versenysorozat, amely csütörtökön indul, és olyan együtteseket ölel magában, amelyek nem indultak idén a LEN által kiírt versenyekben. A Duna Regionális Ligában magyar, román és szerb alakulatok szerepelnek, köztük a ZF csapatával. A lebonyolítás alapján az első fordulót Szentesen, a másodikat Belgrádban rendezik, majd márciusban Bukarestben a döntőt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS