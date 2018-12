ZF: nem vitás, az ősz meccse következik

Hatpontos derbi a Bajnokok Ligájában.

A Bajnokok Ligája-továbbjutás szempontjából kulcsfontosságú összecsapást rendeznek szerda este a Bitskey-uszodában.

A férfi Bajnokok Ligája A-csoportjának 4. fordulója:

ZF-EGER–AN BRESCIA (olasz)

Eger, Bitskey uszoda, szerda, 17.30. V.: Sztavridisz (görög), Putnikovics (szerb). (Tv: M4 Sport).

Már júniusban is tudtuk jól, a Brescia bizony bitang erős csapat. A Bajnokok Ligája tavalyi kiírásának nyolcas döntőjében olasz házi rangadót rendeztek a legjobb négy közé jutásért, a házigazda, majd később ezüstérmes Pro Recco pedig hatalmas csatában, mindössze egyetlen találattal gyűrte le talján riválisát. A brescaiak azóta sem nagyon gyengültek, sőt! Ilyen előjelekkel kell szembenéznie vendégével a ZF-Eger együttesének, ráadásul olyan összecsapáson, amelyen nem hibázhat. Legalábbis, ha szeretne ott lenni a hannoveri nyolcas döntőben. A helyzet jelen pillanatban az a BL A-csoportjában, hogy a Recco és a Barceloneta hibátlan, majd őket követi három hatpontos, az FTC, Brescia, Eger trió. Ebből is jól látszik, amelyik gárda nem akar lemaradni, annak elméletileg győznie kell a Bitskey-uszodában. Tekintve, hogy egymás után három hazai meccsen szerepelt, szerepel a legrangosabb európai kupasorozatban Dabrowski Norbert és Petrovai Márton legénysége, és a szezon eddigi találkozóit is ide gondolva, egyértelműen kijelenthető, az ősz mérkőzése lesz a szerdai.

– Magam is úgy gondolom, hogy az év meccse következik, különösen azért, mert, amennyiben nyerni tudunk, úgy nagyon kedvező pozícióba kerülünk – erősítette meg kijelentésünket a sárga-kékek balkezes pólósa, Gyárfás Tamás. – A jelenlegi állás szerint a Bresciával csatázunk a negyedik, továbbjutó helyért a csoportban, ezért is lesz kiemelt jelentősége ennek a találkozónak. Hogyha ellenfelünk névsorát nézzük, tisztán látható, hogy nagyon rutinos játékosok alkotják a keretet. Ilyen pólósokból szerencsére nálunk sincs hiány, ezért is biztos, hogy nagyon kemény összecsapás vár ránk. Tipikus hatpontos mérkőzésről beszélünk, mert, amikor egy potenciális rivális ellen játszol, akkor duplán számít minden. Ezért is fontos, hogy hazai környezetben ne veszítsünk pontot az olaszok ellen, mert idegenben még nehezebb lesz.

