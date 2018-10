ZF: újonc elleni hazai premier jön

A megúszásokat kellene elkerülni a hölgyeknél.

Kettős bajnoki a Bitskeyben, amelynek első mérkőzésén a ZF-Eger férfi vízilabdásai mutatkoznak be, majd rögtön utána a nők Dunaújváros elleni csatája következik.

A férfi OB I. A csoportjának 2. fordulója:

ZF-EGER (1.)–KSI (3.)

Bitskey uszoda, szombat, 18.00. V.: Bene, Veilandics.

A szentesi és barcelonai mérkőzés után ma este végre hazai környezetben is bemutatkozik a ZF-Eger férfiegyüttese. Az OB I.-ben újonc KSI elleni összecsapáson mind a hat nyáron érkező játékost megtekintheti a Bitskey uszoda közönsége, ebből a szempontból a várhatóan magabiztosan alakuló eredmény ellenére is lesz különlegessége az összecsapásnak.

– Nagyon várjuk már a mérkőzést, mert ennek a csapatnak, ebben az összetételben ez lesz az első hazai fellépése – erősítette meg a leírtakat Csiszár Boldizsár, az egriek hálóőre. – Bízom benne, hogy minél több néző előtt tehetjük meg ezt, mi igyekszünk a legjobb tudásunknak megfelelően szerepelni. Szerettünk volna úgy készülni erre a meccsre, hogy jó szájízzel, barcelonai győzelemmel térünk haza, de sajnos kikaptunk. Ettől függetlenül három negyeden keresztül teljesen nyílt meccset játszottunk, a végén viszont nem bírtuk az ellenszelet. Nekem egyébként úgy tűnt, hogy a tavalyi BL Final Eightben játszott meccshez képest sokkal közelebb voltunk a Barcelonetához, és sokkal többet is érzek így az egész társaságban. Ezt már most, a KSI ellen is szeretnénk megmutatni. Ugyanakkor megmondom őszintén, nem tudom, mit várhatunk ellenfelünktől, mert feljutóként nem igazán ismerjük a játékát. Azt tudjuk, hogy fiatalokból álló vetélytársról beszélünk, ebből kiindulva dinamikus, lefordulós játékra számítok tőlük, úgyhogy nagyon oda kell majd figyelnünk.

A női OB I. 4. fordulója:

ZF-EGER (5.)–DUNAÚJVÁROSI EGYETEM (1.)

Bitskey uszoda, szombat, 19.45. V.: Bereczki, ifj. Kenéz.

A ZF női csapata ismét jelentős ellenfélre készülhet, a tavalyi ezüstérmes Dunaújvárossal szemben legalábbis nem a mieink számítanak esélyesnek. Ez még akkor is igaz lehet, ha a jelenlegi riválistól a nyáron hárman is Egerbe költöztek.

– Egyértelműen furcsa érzések keringenek bennem, mert olyan emberekkel szemben kell vízbe ugranom, akikkel néhány hónapja még egy csapatban szerepeltem – fogalmazott az általunk említett hármas egyike, Mchunu Hlengiwe. – Van bennem egy kis drukk és izgalom, hogy minél jobb teljesítményt nyújtsak a meccsen. Egyébként is van bennem mindig egy egészséges bizonyítási vágy, és véletlenül sem szeretném, hogyha bárki is azt gondolná, hogy nem jó döntést hoztam azzal, amikor ide jöttem. Minél jobb játékos szeretnék lenni, és Egerben erre minden esélyem meg is van. A Dunaújváros a megúszásokból él, ezért ha ezeket el tudjuk kerülni, akkor szoros mérkőzésre is képesek lehetünk. Ezenkívül az is fontos, hogy a támadójátékunk pontosabb legyen, mert ilyen riválissal szemben nem engedhetjük meg magunknak, hogy annyi emberelőnyt kihagyjunk, mint legutóbb, a Fradi ellen.