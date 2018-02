Zsuzsit a gerincműtét és a rák sem állíthatta meg

A most 63 éves Szabó András, közismert nevén Zsuzsi, hozzávetőleg 50 éve rúgja a bőrt megyénkben és mellette edzőként is maximumra törekszik.

Ezt ne hagyja ki! Hatalmas összeg van Gyurcsány eltitkolt bankszámláján

Annyira szereti a futballt, hogy nem tudja abbahagyni, pedig az élet kétszer is majdnem rákényszerítette a befejezésre. Legutóbb akkor szerzett nevet magának a megyében, amikor az ország legidősebb győztes gólszerzője lett: 62 évesen az ő kapáslövése segítette győzelemhez szíve csapatát, az Egri Sportcentrumot.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Digi Sport által készített riportból kiderül: az egész megyében népszerű Zsuzsi több környékbeli megye I-es csapatban megfordult, szerepelt az NB III.-as Füzesabonyban, de a német hatodosztályban is szerencsét próbált. Máig nyughatatlanul szolgálja imádott sportágát és csapatát, pedig az élet többször is komoly akadályokat állított elé, hiszen korábban gerincműtéten esett át, de a gyilkos kórral is meg kellett küzdenie. Zsuzsi mindkét nagy akadályt „vette”.

Mint elmondta, továbbra sem tervezi szögre akasztani a csukát, mi több: még öt évig szeretne csatárként játszani, aztán 70 éves koráig középpályásként.

A Digi Sport teljes riportja megtekinthető ide kattintva.