A Barca továbbra sem tett lépést Jordi Alba felé

A 29 éves futballista szerződése 2020 nyarán jár le, és a Barcelona még nem kezdeményezett tárgyalást egy új megállapodásról – írja a Nemzeti Sport.

„Minden változatlan az én szempontomból. Másfél év van hátra a szerződésemből, de nem tudom, a vezetőségnek mik a tervei.

Én kizárólag a saját teljesítményemet tudom befolyásolni, amivel elégedett vagyok, de így sincsenek elvárásaim a klubbal szemben” – mondta Jordi Alba, aki az Eibar elleni 3–0-s győzelemről is beszélt.

A legfontosabb, hogy begyűjtöttük a három pontot. A spanyol bajnokság nagyon nehéz, így különösen boldogok vagyunk, hogy az első helyen állunk ilyen előnnyel.”

💭 Jordi Alba: "My renewal is the same, I have one year left on my contract. I don't know what the club thinks and what it wants to do, in the end it's their decision, but I'm calm, they have to decide if they want to renew me or not. My desire is to stay here for many years."

